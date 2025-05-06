OpenAI объявила о реструктуризации своего коммерческого подразделения, которое будет преобразовано из коммерческого юрлица LLC (аналог ООО) в корпорацию общественного блага (PBC) — фактически некоммерческую организацию (НКО). При этом полный контроль останется у первоначальной некоммерческой организации, основанной в 2015 году, которая сохранит статус основного акционера. Прибыль будет направляться на программы в области образования, здравоохранения, общественных услуг и науки, что соответствует первоначальной миссии OpenAI.

Компания отказалась от ранее рассматриваемого полного перехода к коммерческой структуре. Вместо прежней модели «ограниченной прибыли», которая лимитировала доходы инвесторов, OpenAI переходит к стандартной структуре капитала с обычными акциями. По словам представителей компании, это «не продажа, а переход к более простой структуре», необходимый для привлечения ресурсов.

Реструктуризация позволит OpenAI привлечь значительно больше инвестиций для развития своих ИИ-моделей и сервисов, таких как ChatGPT и недавно приобретенный Windsurf (платформа для генерации программного кода при помощи ИИ). По словам представителей компании, это откроет путь к масштабному финансированию — «сотням миллиардов и, возможно, триллионам долларов», необходимым для дальнейшего совершенствования сервисов компании. OpenAI сможет ускорить разработку ChatGPT, повысить его возможности и доступность, одновременно следуя своей миссии «делать передовой ИИ общедоступным».

OpenAI столкнулась с критикой за использование некоммерческого статуса для получения налоговых льгот и привлечения сотрудников благотворительной миссией. На деле же компания имела сложную коммерческую структуру, ориентированную прежде всего на прибыль. Илон Маск даже подал иск по этому вопросу, к которому присоединились бывшие сотрудники, заявившие, что чувствовали себя обманутыми.

Текущая реструктуризация выглядит как попытка восстановить доверие сотрудников, инвесторов и регулирующих органов. OpenAI сообщает, что согласовала изменения с генеральными прокурорами Калифорнии и Делавэра, которые одобрили новую структуру, отметив, что она сохраняет некоммерческий контроль даже при более традиционной корпоративной организации.

В письме сотрудникам генеральный директор OpenAI Сэм Альтман назвал этот шаг необходимым: «OpenAI — не обычная компания и никогда ею не будет. <…> Этот переход даст нам возможность продолжать быстрый и безопасный прогресс, а также позволит дать каждому возможность использования ИИ».