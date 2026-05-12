OpenAI запустила отдельную компанию для внедрения ИИ в бизнес — OpenAI Deployment Company, которая оценивается в $4 млрд. Партнерами и инвесторами структуры стали 19 организаций, включая McKinsey, Bain & Company и Capgemini. При этом OpenAI не раскрыла имена четырех участников, а также точные доли партнеров в капитале компании.

Новая компания будет работать через так называемых forward deployed engineers (FDE) — инженеров, которые фактически встраиваются в работу заказчика. В отличие от классических ИТ-консультантов, они получают прямой доступ к бизнес-процессам, внутренним инструментам, потокам данных и системам принятия решений. Одновременно OpenAI объявила о поглощении консалтинговой и инженерной фирмы Tomoro. Ее специалисты войдут в состав новой компании.

OpenAI заявила о «мажоритарном владении и контроле» над структурой, не уточнив конкретный процент. Это оставляет открытым вопрос о том, какой объем влияния сохраняется у партнеров-инвесторов. Компания также намекнула на конкурентное преимущество для клиентов: FDE-специалисты смогут строить системы с учетом еще не анонсированных возможностей OpenAI, фактически предоставляя ранний доступ к будущим разработкам.

Генеральный директор ИИ-платформы для разработчиков Kodezi Исрак Хан отметил, что сложная структура собственности требует от корпоративных ИТ-директоров нового подхода к аудиту. По его словам, компаниям нужны четкие договорные границы: кто получает доступ к данным, можно ли использовать их для обучения моделей, какие права есть у сотрудников и субподрядчиков, как проводится аудит и куда уходят операционные знания после окончания сотрудничества.

Роли участников консорциума разделены. OpenAI отвечает за передовые ИИ-модели, Tomoro — за инженерные команды, консультанты вроде McKinsey — за экспертизу в трансформации бизнеса, а системные интеграторы — за практическое внедрение. Такая схема может ускорить запуск ИИ-проектов, но одновременно создает риск конфликта интересов: разные участники структуры могут преследовать разные цели.

Аналитики рекомендуют ИТ-директорам не открывать доступ к чувствительным данным до тех пор, пока подрядчик простым языком не объяснит систему управления проектом: кто согласовывает работу FDE, кто получает данные о внедрении, кто отвечает за повторное использование наработок и что происходит с операционными знаниями после завершения контракта.

Главный вопрос для клиентов не только в том, насколько быстро такая модель поможет внедрить ИИ, но и в том, кто в итоге будет контролировать данные, знания и созданные на их основе решения.

