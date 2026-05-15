OpenAI расширила возможности своего инструмента для программирования Codex, выведя его за пределы настольных систем и добавив полноценную мобильную интеграцию. Теперь сервис встроен в приложение ChatGPT, что позволяет разработчикам контролировать выполнение задач и управлять процессом разработки прямо со смартфона.

Обновление уже доступно в режиме предварительного просмотра для пользователей всех тарифных планов на iOS и Android. В мобильной версии можно в реальном времени отслеживать активные задачи Codex, просматривать результаты их выполнения и при необходимости вмешиваться в процесс — независимо от того, где именно запущены вычисления.

В OpenAI подчеркивают, что речь идет не просто о дистанционном мониторинге отдельных задач, а о полноценном управлении процессом разработки.

«Это больше, чем просто возможность удаленно управлять отдельной задачей или отправлять новые задачи на свой компьютер. С телефона вы можете работать со всеми своими потоками, просматривать результаты, утверждать команды, изменять модели или запускать что-то новое», — говорится в заявлении OpenAI.

Параллельно с мобильным релизом OpenAI в последние недели расширила и инфраструктуру Codex. Инструмент получил возможность выполнять задачи в фоновом режиме на настольных системах, а также интеграцию через расширение для Chrome, позволяющее агенту взаимодействовать с браузером в реальном времени.

Таким образом OpenAI постепенно превращает Codex в более автономную среду разработки, которая может непрерывно работать сразу на нескольких устройствах — от компьютера до смартфона и браузера. Это позволяет разработчикам управлять задачами как единым процессом независимо от платформы.

На фоне этих изменений усиливается конкуренция на рынке ИИ-инструментов для программирования. Ранее Anthropic представила функцию Remote Control для Claude Code, которая позволяет удаленно наблюдать за действиями ассистента и управлять ими. Обе компании активно развивают свои решения, пытаясь закрепиться в быстрорастущем сегменте ИИ-разработки.

