OpenAI выпустила новую модель генерации изображений gpt-image-1 через свой интерфейс API. Компания утверждает, что это тот же самый алгоритм, который недавно был внедрен в ChatGPT и уже завоевал огромную популярность: всего за неделю при помощи нее пользователи создали свыше 700 млн изображений.

Фото: Freepik

Модель способна создавать изображения в различных стилях, точно следовать промптам и корректно отображать текст. Сообщается, что gpt-image-1 в свои продукты интегрировали уже несколько компаний. Например, Canva использует ее для расширения возможностей генерации и редактирования дизайна, GoDaddy экспериментирует с ней для создания редактируемых логотипов, HubSpot исследует возможности использования генерации изображений для создания маркетинговых материалов, а Instacart тестирует генерацию изображений для рецептов и списков покупок.

Модель gpt-image-1 использует те же средства защиты безопасности, что и функция генерации изображений в ChatGPT, включая защиту от создания вредоносных изображений и добавление метаданных C2PA в сгенерированные изображения.

Разработчики могут контролировать чувствительность модерации с помощью параметра «moderation», который можно установить на «auto» (по умолчанию) для стандартной фильтрации или «low» для менее строгой фильтрации.

Что касается цены, то у gpt-image-1 есть три режима — низкое, среднее и высокое качество сгенерированных изображений. В зависимости от этого цена на генерацию каждой картинки будет от 2 до 25 центов.