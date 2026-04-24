OpenAI представила GPT-5.5 — новую версию языковой модели, способную автономно выполнять многоэтапные рабочие задачи. По тестам OpenAI, в задачах программирования новая версия GPT обходит Claude Opus 4.7 от Anthropic.

Модель доступна пользователям тарифов Plus, Pro, Business и Enterprise в ChatGPT и среде разработки Codex. Версия GPT-5.5 Pro с расширенными возможностями доступна на тарифах Pro, Business и Enterprise.

Доступ через API компания планирует открыть в ближайшее время: $5 за 1 млн входящих токенов и $30 за 1 млн исходящих, для версии Pro — $30 и $180 соответственно. Несмотря на более высокую цену по сравнению с GPT-5.4, в OpenAI подчеркивают, что модель потребляет значительно меньше токенов при решении аналогичных задач.



Среди ранних пользователей — разработчики из NVIDIA, Cursor, Lovable, GitHub, JetBrains и Databricks. Сооснователь и CEO Cursor Майкл Труэлл отметил, что модель дольше удерживает фокус на сложных задачах и реже останавливается на полпути. Глава MagicPath Пьетро Скирано рассказал, что GPT-5.5 за 20 минут смогла без ошибок объединить ветку с сотнями изменений в интерфейсе с обновленной основной версией проекта.

Помимо программирования, GPT-5.5 эффективно решает научные и аналитические задачи. Иммунолог Дерья Унутмаз из Jackson Laboratory использовал модель для анализа датасета из 62 образцов и почти 28 тыс. генов — по его оценке, такая работа заняла бы у команды несколько месяцев. Внутренняя версия GPT-5.5 помогла доказать долго остававшееся открытым утверждение о числах Рэмси в комбинаторике — впоследствии доказательство верифицировали в системе Lean.

Внутри OpenAI GPT-5.5 уже используют 85% сотрудников — в командах разработки, финансов, маркетинга и управления продуктом. Финансовый отдел использовал модель для обработки 24 771 налоговой формы K-1 общим объемом 71 637 страниц — это ускорило процесс на две недели.

Один из сотрудников go-to-market-команды автоматизировал формирование еженедельных бизнес-отчетов и сэкономил 5–10 рабочих часов в неделю.

