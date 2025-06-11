Компания OpenAI объявила о снижении цен на свою языковую модель o3 на 80% и запуске новой, более мощной версии o3-pro. Этот шаг направлен на усиление конкурентных позиций компании на рынке ИИ, где ценовая политика стала играть ключевую роль. Ранее модель o3 была заметно дороже аналогов при сопоставимой производительности, что создавало барьер для некоторых пользователей.

Проблема заключалась в высокой стоимости использования o3 по сравнению с главным конкурентом — моделью Gemini 2.5 Pro от Google. Чтобы устранить этот недостаток, OpenAI снизила цену на использование o3 на 80%. Новая стоимость составляет $2 за миллион входных токенов и $8 за миллион выходных. Для сравнения, цены Google на Gemini варьируются от $1,25 до $2,50 за входные данные и от $10 до $15 за выходные.

Одновременно с удешевлением существующей модели компания представила o3-pro. Это модель более высокого уровня, которая уже доступна для пользователей планов Pro и Team в ChatGPT и через API. Она заменяет предыдущую флагманскую модель o1-pro. Пользователи планов Enterprise и Edu получат доступ к новинке на следующей неделе после официального запуска.

По заявлениям OpenAI, модель o3-pro демонстрирует превосходные результаты в математике, естественных науках и программировании. Экспертные оценки подтверждают ее преимущество перед обычной o3. Модель лидирует в бенчмарках на научные знания, анализ данных и написание текстов. Модель также получила высокие оценки за ясность, полноту ответов, точность и следование инструкциям.

Сообщается, что o3-pro интегрирована с различными инструментами, которые расширяют ее функциональность: она может искать информацию в интернете, анализировать файлы, распознавать визуальные данные, использовать Python для вычислений и персонализировать ответы с помощью функции памяти. Эти возможности делают ее мощным решением для широкого круга профессиональных задач.