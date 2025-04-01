Гендиректор компании OpenAI Сэм Альтман объявил о намерении выпустить первую открытую языковую модель со времен GPT-2 «в ближайшие месяцы». Компания разместила на своем сайте форму обратной связи, где приглашает разработчиков, исследователей и представителей сообщества поделиться своими пожеланиями относительно будущей модели.

Фото: Freepik

OpenAI планирует организовать серию мероприятий для сбора отзывов и демонстрации прототипов. Первое мероприятие пройдет в Сан-Франциско в течение нескольких недель, затем последуют сессии в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Сэм Альтман сообщил, что новая открытая модель будет обладать возможностями «рассуждения», сравнимыми с нейросетью o3-mini. Он также отметил, что перед выпуском модель пройдет оценку по внутреннему регламенту компании. Также алгоритм будет дополнительно проработан, учитывая, что после выпуска другие пользователи будут его дообучать и модифицировать.

Решение OpenAI связано с растущим давлением со стороны конкурентов, таких как китайская DeepSeek, которые делают упор на выпуск нейросетей с открытым исходным кодом.