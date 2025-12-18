ChatGPT совершает мощный рывок от умного собеседника к настоящей операционной системе для повседневных задач. OpenAI официально запустила в чате встроенный каталог приложений, где можно находить и подключать десятки сторонних сервисов — от Spotify и Canva до Coursera и Figma.

Freepik

Теперь, чтобы заказать еду, собрать плейлист, создать презентацию или спланировать маршрут, не нужно переключаться между сайтами и приложениями. Все происходит в одном окне диалога: вы пишете запрос, а ИИ-помощник сам предлагает и задействует нужный инструмент, встраивая его интерфейс прямо в ваш разговор.

Это открывает новую эру «чат-нативных» интерфейсов. Разработчики со всего мира теперь могут подавать заявки на публикацию своих приложений в этой экосистеме, получая прямой доступ к многомиллионной аудитории ChatGPT.

Для создания таких решений OpenAI предоставила всю необходимую документацию, открытые примеры кода и библиотеки компонентов. При этом на старте платформа не берет с партнеров 30% комиссию, как это делают крупнейшие магазины приложений, оставляя вопрос монетизации на будущее.

Пока что у инновации есть географическое ограничение: из-за регуляторных особенностей приложения не работают для пользователей в Европе. Но для остального мира это глобальное изменение правил игры. ChatGPT трансформируется в универсальный шлюз, где искусственный интеллект выступает не только источником знаний, но и проводником в мир цифровых сервисов, делая технологии более целостными, интуитивными и сосредоточенными вокруг человека и его задач.