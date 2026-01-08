В среду OpenAI анонсировала ChatGPT Health, который, по словам компании, предоставит пользователям возможность общения с чат-ботом по вопросам своего здоровья.

Boliviainteligente, Unsplash

Кроме этого, ChatGPT Health позволит пользователям загружать медицинские записи и подключать приложения для поддержания здоровья, такие как Apple Health и MyFitnessPal. По данным OpenAI, более 230 млн человек по всему миру еженедельно обращаются к ChatGPT с вопросами, касающимися здоровья и общего самочувствия.

Новый сервис ChatGPT Health предназначен для помощи в интерпретации медицинских анализов, подготовке к приему у врача, подборе рекомендаций по питанию и физической активности, а также для сравнения страховых планов с учетом персональных медицинских факторов.

Запуск сервиса совпал с изменениями в подходе регуляторов к контролю медицинских технологий. Комиссар Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США Марти Макари во вторник сообщил, что ведомство намерено сократить регулирование носимых устройств и программных решений, ориентированных на поддержание здорового образа жизни.

«Для защиты и обеспечения безопасности вашей медицинской информации, (ChatGPT) Health функционирует как отдельное пространство с повышенной конфиденциальностью для защиты конфиденциальных данных. Беседы в Health не используются для обучения наших базовых моделей», — заявили в OpenAI.

На начальном этапе сервис доступен небольшой группе пользователей с тарифами ChatGPT Free, Go, Plus и Pro за пределами Европейской экономической зоны, Швейцарии и Великобритании, чтобы протестировать его работу.