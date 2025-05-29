Компания Opera разрабатывает новый веб-браузер под названием Opera Neon, который выходит далеко за рамки простого открытия веб-сайтов. Основанный на ИИ-моделях, этот браузер сможет создавать игры, писать код, генерировать отчеты и даже создавать веб-сайты по текстовым промптам.

Новый браузер называют «агентным», поскольку он использует ИИ-агентов, способных понимать инструкции пользователя и выполнять задачи автономно, без необходимости постоянного контроля. Пользователи смогут давать задания браузеру и Neon будет выполнять работу самостоятельно, даже когда пользователь не в сети. Например, пользователь может попросить создать веб-сайт или автоматизировать процесс покупок, и Neon обработает запрос в фоновом режиме.

Opera заявляет, что браузер использует как локальные, так и облачные ИИ-модели для выполнения своих функций. Это означает, что даже когда пользователь неактивен в браузере, Neon может продолжать работать над поставленными задачами. Эти ИИ-агенты способны выполнять несколько задач одновременно, что отличает их от обычных ИИ-инструментов.

В основе концепции ИИ-агента лежит идея интеллектуальной программной сущности, разработанной для автономного восприятия окружающей среды, принятия решений и выполнения действий для достижения определенных целей. ИИ-агент действует с определенной степенью независимости, собирает информацию и обладает механизмом принятия решений для обработки этих данных, планирования действий и взаимодействия с окружением.