Российский рынок услуг по оплате товаров и услуг частями (BNPL) продемонстрировал впечатляющие результаты в 2025 году. Согласно аналитике сервиса «Долями», объем этого сегмента достиг 940 млрд руб., что более чем в два раза превышает показатели предыдущего года.

Blake Wisz/Unsplash

Статистика показывает значительный рост влияния BNPL на розничную торговлю: если в 2024 году через такие сервисы совершалось покупок на сумму, эквивалентную 0,5% от общего объема розничных продаж, то в 2025 году этот показатель вырос до 1,1%.

Аналитики объясняют такую динамику изменением поведения потребителей в условиях дорогого кредитования. На фоне высокой ключевой ставки и ужесточения требований к заемщикам, оплата частями стала для многих покупателей более доступной и удобной альтернативой традиционным потребительским кредитам и POS-займам.

Развитие сегмента BNPL тесно связано с общим ростом электронной коммерции. Значительную роль сыграло и расширение возможностей использования рассрочки в различных цифровых платформах и мобильных приложениях.

Эксперты обращают внимание, что российский рынок BNPL остается относительно молодым — первые сервисы такого типа появились в стране только в 2021 году. Характерной особенностью новых финансовых сегментов являются высокие темпы роста на начальном этапе, которые впоследствии обычно замедляются.

Согласно прогнозам, в 2026 году объем рынка BNPL может достичь 1,2–1,25 трлн руб., а его доля в общем объеме розничных платежей вырастет до 1,4%.

