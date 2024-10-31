Органы здравоохранения США заявили, что измельченный лук, который используют в McDonald’s, содержит кишечную палочку. В результате пострадали 90 человек. Луковицы были поставлены компанией Taylor Farms, которая уже отозвала свою продукцию.

В этом месяце рестораны в дюжине штатов США временно убрали бургеры из своих меню из-за связанной с ними вспышки заболевания. Число пострадавших на данный момент достигло 90 человек, 27 из которых были госпитализированы, а один человек скончался.

«Свежий нарезанный лук в гамбургерах Quarter Pounder и других блюдах из меню McDonald’s, является вероятным источником этой вспышки», — заявили в Центре по контролю и профилактике заболеваний. В McDonald’s заявили, что продажа гамбургеров Quarter Pounder возобновилась лишь после того, как тесты на кишечную палочку дали отрицательный результат.

Бактерия E. coli вызывает спазмы желудка, диарею и рвоту, которые длятся 3-4 дня. Большинство людей выздоравливают без необходимости лечения, но у некоторых развиваются осложнения.

Ранее сообщалось, что признаки того, что жертв современного рабства заставляли работать в McDonald’s и на производстве, поставляющем хлебобулочные изделия в крупные супермаркеты, не замечали годами. 16 жертв принуждали работать либо в ресторане быстрого питания, либо на фабрике, которая поставляла продукцию в Asda, Co-op, M&S, Sainsbury’s, Tesco и Waitrose.