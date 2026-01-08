Компаниям стало труднее вести бизнес в 2025 году на фоне снижения глобального сотрудничества по вопросам торговли, климата, технологий и безопасности. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованного в четверг Всемирным экономическим форумом.

Jakub Zerdzicki, Unsplash

Опрос, проведенный онлайн среди 799 руководителей из 81 страны с использованием глобальной панели McKinsey, был опубликован перед ежегодной встречей форума в Давосе в конце месяца. Согласно данным, 43% участников считают, что условия ведения бизнеса ухудшились по сравнению с 2024 годом.

Лишь 7% респондентов высказались противоположно, в то время как остальные отметили, что ситуация не изменилась, или воздержались от ответа.

Почти 40% руководителей указали, что растущие барьеры для торговли, привлечения талантов и трансграничных потоков капитала усложняют ведение бизнеса, тогда как только 10% придерживаются обратного мнения.

По данным Всемирного экономического форума, тот факт, что шесть из десяти руководителей не выделили проблемы торговли как ключевые, указывает на то, что многие компании смогли адаптировать свои стратегии для работы в условиях турбулентности.

При этом 42% опрошенных отметили снижение уровня сотрудничества в области мира и безопасности, тогда как лишь 13% считают, что оно улучшается. В вопросах климата и управления природными ресурсами 29% респондентов отметили ужесточение сотрудничества, а 17% — его улучшение.