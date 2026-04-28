Oracle представила пакет агентных приложений, способных самостоятельно выполнять финансовые и операционные задачи внутри корпоративных систем. Fusion Agentic Applications включает 12 решений, которые берут на себя рутину и передают сотрудникам только нестандартные ситуации.

Продукт переводит рутинные процессы — расчеты по инкассо, урегулирование претензий, управление заказами и складские операции — в проактивный режим. Задачи выполняются автономно, а отклонения помечаются для вмешательства человека. Приложения работают внутри инфраструктуры клиентов без переноса данных во внешние среды.

Новые продукты, по словам Oracle, призваны повысить эффективность финансовых и операционных команд, которым приходится быстрее закрывать периоды, раньше реагировать на сбои и делать больше с теми же ресурсами. Исполнительный вице-президент Oracle по разработке приложений Стив Миранда охарактеризовал традиционные процессы как избыточно ручные: значительная часть времени финансовых команд уходит на рутинные согласования и передачу задач.

Среди 12 приложений несколько имеют наибольшее практическое значение для корпоративных пользователей. Claims Settlement Workspace автоматизирует урегулирование претензий и, по заявлению Oracle, повышает точность учета наличности. Collectors Workspace нацелен на снижение DSO (дней задержки оплаты) и увеличение конверсии обещаний платежа в фактические поступления.

Sales Order Command Center консолидирует управление исключениями по заказам на продажу в единый интерфейс — обработку запросов, отмен и возвратов. Warehouse Operations Workspace предоставляет складскому персоналу оперативную информацию об остатках и статусах заказов в режиме реального времени.

Все приложения работают в едином защищенном контуре и используют унифицированные корпоративные данные Oracle Fusion без репликации во внешние хранилища. Это отличает продукт от сценариев, где ИИ-агент работает поверх разрозненных данных через интеграционный слой. Рутинные задачи агент выполняет автономно, задачи с нестандартными параметрами передает сотруднику. По оценке Oracle, такой подход сокращает потребность в ручном контроле и высвобождает ресурсы для стратегических задач.

Oracle признает, что внедрение таких решений связано с организационными издержками. Компания предупреждает корпоративных клиентов о необходимости инвестиций в обучение персонала, времени на интеграцию с действующими системами и периода адаптации сотрудников к новым процессам.

Выгоды автоматизации проявляются только при качественном внедрении — в противном случае производительность агента ограничивается корректностью исходных данных и настройкой порогов для фиксации отклонений.

