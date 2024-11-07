Oracle получила разрешение от американского регулятора на выкуп долгов своей дочерней компании в России, после чего разослала кредиторам письма с соответствующим предложением, рассказал ее представитель в суде. Компания готова выплатить не более 60% от номинала и при условии отказа кредиторов от новых требований, сообщает РБК. Арбитражный суд Москвы признал «Оракл компьютерное оборудование» банкротом и постановил открыть конкурсное производство в августе 2023 года.

В ходе одного из судебных заседаний представитель Oracle Артем Антонов сообщил, что всем кредиторам были высланы письма с предложением о выкупе задолженности. Он уточнил, что компания получила лицензию регулирующих органов США о возможности выплаты долгов. «Без такой лицензии Oracle не могла никак взаимодействовать с российскими кредиторами из-за санкций», — заявил юрист.

Из письма следует что Oracle готова выкупить требования к «Оракл компьютерное оборудование» не более чем за 60% от номинала. Условием сделки является отказ кредиторов от любых новых требований к российскому юрлицу. Общая сумма долга перед всеми кредиторами составляет более 1,4 млрд руб., то есть речь идет о сумме 840 млн руб., или $8,5 млн по текущему курсу.

Факт получения письма от Oracle подтвердили источники в четырех компаниях-кредиторах, а также конкурсный управляющий по делу о банкротстве «Оракл компьютерное оборудование» Егор Непомнящих. Он отметил, что письмо вызвало множество вопросов и обратил внимание, что оно не является юридически значимым, поскольку в нем не указан отправитель и нет подписи.

По его словам, кредиторы направили компании уточняющие вопросы и ожидают пояснений. Непомнящих не смог сказать, повлияет ли предложение Oracle на процедуру банкротства российской «дочки», отметив, что это зависит от дальнейших действий головной компании. В Oracle от комментариев отказались.

Конкурсное производство должно завершиться 3 декабря этого года. Однако с учетом того что оспаривание ряда сделок все еще продолжается, срок может быть продлен еще на шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что дочерняя компания Johnson & Johnson в третий раз подала заявление о банкротстве, чтобы добиться предложенного урегулирования на сумму около $10 млрд и положить конец десяткам тысяч судебных исков, утверждающих, что детская присыпка и другие продукты на основе талька вызывают рак.