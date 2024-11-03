Лесные пожары остаются серьезной проблемой, но методы их обнаружения, отслеживания и раннего реагирования становятся все более эффективными. Компания OroraTech использует спутниковые технологии для мониторинга лесных пожаров и недавно привлекла $25 млн, чтобы увеличить свое участие на рынке и охватить большую часть земли.

Немецкий стартап в настоящее время имеет два спутника с тепловизионной инфракрасной съемкой на орбите, которые ведут наблюдение за несколькими регионами по всему миру и охватывают около 160 млн га лесной площади. Изначально OroraTech использовала данные других спутников и наземных источников, но теперь полагается на собственные технологии, планируя запустить первую группу из восьми спутников к середине 2025 года.

Основная идея проекта заключается в обеспечении мониторинга лесных пожаров в режиме, близком к реальному времени, на территориях, подверженных риску. Недавно компания заключила контракт на сумму €20 млн с Европейским космическим агентством (ESA) для наблюдения за лесами в Греции, Северной Америке и на Тихоокеанском побережье.

Чем больше данных они собирают, тем качественнее становится их сервис, что является ключевым фактором для многих организаций в области спутниковых технологий, где уникальный и высококачественный набор информации может быть также важен, как и сама услуга, особенно когда в игру вступают такие крупные технологические компании, как Google.

Недавно был проведен раунд финансирования серии B на сумму €25 млн, который возглавила компания Korys, вместе с Европейским фондом циркулярной биоэкономики и Bayern Kapital, а также другими инвесторами. Это финансирование позволит компании продолжить расширение своей сети сенсоров и развитие системы искусственного интеллекта предсказательной аналитики. Ожидается, что их следующий спутник, FOREST-3, будет запущен в начале 2025 года.

Немного переключив внимание с космоса на Землю, NASA помогает экологам защищать исчезающие виды, такие как тигры и слоны, с помощью своих мощных спутников. Основная проблема заключается в потере природной среды, которая на сегодняшний день становится главной угрозой для многих видов на планете. По мере увеличения численности населения люди изменяют окружающую среду и используют все больше природных ресурсов. В результате более крупные животные, вроде тигров и слонов, все больше подвергаются риску исчезновения.