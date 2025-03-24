Три главные причины, из-за которых бизнесмен заводит бренд-медиа, а потом жалуется, что оно не работает, — это ограниченность в ресурсах, требование быстрого результата и создание такого направления «для галочки». О том, кому необходимо собственное медиа, а кому можно без него обойтись, рассказал «Инк.» основатель агентства контент-маркетинга «Сделаем» Павел Молянов.

«Запуск и работа крупного медиа может стоить 15-20 млн руб. в год. Да, можно сделать более бюджетный вариант. Но в любом случае нужно будет выделить на это средства и быть готовым, что расходы окупятся не сразу. На этом могут уйти месяцы или даже годы», — рассказал он.

Поэтому не стоит и начинать, если пока нет финансовой возможности вложиться в команду для бренд-медиа. Перед его запуском необходима стратегия, то есть долгосрочный план развития, а не сиюминутное вдохновление. Также не будет работать такое медиа, если оно будет размещать только рекламные публикации и сообщения — аудиторию отталкивают навязчивые продажи.

Подробнее читайте в колонке «Скорее всего, вам не нужно бренд-медиа: почему, рассказывает Павел Молянов, основатель агентства „Сделаем“».