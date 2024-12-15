В июле 55-летнего Карлоса Уотсона федеральный суд признал виновным в сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами, а также в сговоре, который осуществлялся через электронные средства связи. Кроме того, он был признан виновным в краже личных данных. Прокуроры заявили, что он нанес ущерб инвесторам и кредиторам на десятки миллионов долларов, с чем согласились присяжные в Бруклине.

Изображение взято с сайта Inc.

В ходе двухчасового интервью Карлос Уотсон, сохраняющий спокойствие и харизму, утверждает, что он не мошенник. По его мнению, успешным чернокожим бизнесменам приходится труднее. Он подчеркивает, что работал усерднее, чтобы его продукция была качественной, а команда талантливой. Уотсон считает, что если к нему, обладающему образованием и значительным общественным статусом, могут быть предъявлены обвинения, то что тогда говорить о чернокожих предпринимателях в целом. Он также упоминает лидеров движения за гражданские права и громкие дела о жестокости полиции в отношении чернокожих, говоря о «неудобной правде» о том, как чернокожих предпринимателей часто лишают шансов на успех в решающие моменты.

Прокуроры предложили приговорить Карлоса Уотсона к 17 годам тюремного заключения, в то время как Элизабет Холмс получила чуть более 11 лет за мошенничество с ее обанкротившейся компанией Theranos. В прошлом Уотсон с компанией Ozy выглядел как будущая медиаимперия, которую он основал в 2012 году с идеей прогрессивного и беспристрастного цифрового медиа и видеоагентства, где трудились в основном женщины. Ozy стала известной благодаря Ozy Fest, проходившему в Центральном парке Нью-Йорка, на котором выступали такие известные личности, как Тревор Ноа, Стейси Абрамс и Марк Кьюбан.

Программа Ozy, созданная совместно с Oprah Winfrey Network, получила премию «Эмми», а к 2019 году была оценена в $159 млн. После своего осуждения Уотсон использовал документальный фильм и интервью, чтобы оспорить законность дела против него. Он признал наличие двойных стандартов, но не согласился с требованием большего, чем от других успешных предпринимателей.

Юридическая команда Карлоса Уотсона сомневается в мотивах судьи Эрика Комити, бывшего главного юрисконсульта Viking Global Investors, из-за его связей с хедж-фондом, инвестировавшим в пострадавшие компании. Комити также созвал состав присяжных, состоящий исключительно из белых людей. Однако решение о возбуждении дела было принято прокурором США Бреоном Писом, который является чернокожим. Объявляя об осуждении Уотсона, Пис назвал его «мошенником, который лгал, лгал и еще раз лгал».

Согласно правительственным данным, ущерб инвесторам Ozy составил $65 млн, однако защита утверждает, что он был значительно меньше, а Уотсон не получал личной выгоды. Также утверждается, что он и его семья вложили в компанию миллионы и брали кредиты для ее поддержки. Согласно комментарию Кевина Мулендорфа, главы практики по обеспечению соблюдения законодательства о ценных бумагах в юридической фирме Wiley в Вашингтоне, 17 лет заключения для осужденных за финансовые преступления считается «очень суровым» наказанием.

Суд также рассматривает поведение подсудимого до и после выдвижения обвинений. Прокуроры утверждают, что Уотсон препятствовал правосудию, оказывая давление на свидетелей и пронося в зал суда мобильный телефон, который звонил минимум один раз. Это поведение вызвало замечания судьи о «наглом пренебрежении правилами», что может негативно сказаться на Уотсоне, по словам Мюлендорфа.

В 2002 году Уотсон продал свой первый стартап Achieva College Prep Services компании Kaplan. Примерно в то же время он начал появляться в качестве комментатора в новостях на телевидении и стал дневным ведущим на MSNBC в 2009 году. В 2012 году он основал Ozy Media, выбрав удачное время на фоне роста цифровых медиа и вложений венчурных фондов. Однако Ozy подвергался подозрениям в завышении трафика и покупке кликов для создания видимости большей аудитории, хотя многие цифровые СМИ прибегали к подобной практике.

26 сентября 2021 года Бен Смит, бывший главный редактор BuzzFeed и обозреватель New York Times, опубликовал статью, в которой разоблачил главного операционного директора Ozy, Самира Рао, за то, что тот выдал себя за руководителя YouTube во время телефонной конференции с Goldman Sachs, когда банк обсуждал инвестиции в Ozy на сумму до $45 млн. Уловка была раскрыта, когда банкиры заподозрили неладное и обратились к настоящему руководителю YouTube, который не имел никакого отношения к звонку.

Эта статья вызвала бурное внимание к Ozy и ее финансовым практикам, в результате чего компания вскоре уволила сотрудников и практически закрылась. Уотсон пытался обвинить Рао, утверждая, что тот страдает психическими расстройствами, однако обнародованные текстовые сообщения свидетельствуют о том, что Уотсон давал указания Рао в ходе звонка.

22 февраля 2023 года федералы предъявили обвинения Уотсону и компании Ozy. Обвинительное заключение указывало на то, что Уотсон, Рао и начальник штаба Сьюзи Хан сфабриковали финансовую отчетность. Рао и Хан признали свою вину и согласились свидетельствовать против Уотсона, приговор им будет вынесен в январе. Уотсон, давая показания в своей защите, давал уклончивые ответы о доходах Ozy и утверждал, что его бизнес подвергся нападкам конкурентов, однако присяжные не сочли его доводы убедительными.

Если команда юристов Уотсона не вмешается в последнюю минуту, ему грозит серьезное тюремное заключение. Основатели стартапов часто преувеличивают ценность компании ради привлечения инвестиций, и такие случаи, как Vice и WeWork, показывают, что подобные обманные маневры не редкость в индустрии.

В ноябре Федеральный суд Вашингтона приговорил гражданина России и Швеции Романа Стерлингова к 12 годам и шести месяцам заключения. Он обвиняется в отмывании около $400 млн через «миксер» криптовалюты Bitcoin Fog в даркнете, где продавались наркотики.