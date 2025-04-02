Популярность компьютерных клубов в России не только не падает, но и последовательно растет. Так, если в 2019 году рынок насчитывал порядка 20 млрд руб., то по итогам 2024 года он составил 26 млрд руб. Чем это объясняется, и почему индустрия игр становится все популярнее у женщин, «Инк.» рассказал основатель экосистемы для бизнеса и посетителей компьютерных клубов Langame Дмитрий Лукин.

«По нашим данным, по итогам 2024 года рынок компьютерных клубов в России достиг 26 млрд руб. (ежегодный рост порядка 20%), а количество игровых мест превысило 84 тыс.», — уточнил он.

По информации Лукина, при этом каждый десятый посетитель компьютерного клуба — девушка. Он напомнил, что женщины уже являются самой активной аудиторией в сфере потребления: по статистике E&Y, они принимают до 80% решений о покупке товаров, услуг, выбора досуга. «Игровая индустрия — не исключение», — заключил предприниматель.

Собеседник «Инк. также подсчитал начальные инвестиции в этот бизнес и рассказал о вдохновляющих примерах коллег-женщин.

Подробнее читайте колонку «Почему киберклубы становятся популярнее среди женщин – и геймеров, и предпринимательниц» на сайте «Инк.» после 16:00 мск.