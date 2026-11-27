Группа «Циан» сменила основных акционеров: из капитала компании вышли структуры Дмитрия Крюкова, Дмитрия Демина и Максима Мельникова, владевшие в совокупности 46,39%. Их пакеты перешли к новым инвесторам — компании «Технологии недвижимости» Левана Назарова и инвестиционной группе «Атон Холдинг». На фоне изменений акции «Циана» на Московской бирже подешевели на 5,5%, до 850,8 руб.

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По данным компании, «Технологии недвижимости» приобрели 21,97% акций, «Атон Холдинг» — 21,41%. С учетом бумаг, закрепленных за программой мотивации и принадлежащих Cian Investments Limited, доли новых акционеров составляют 24,93% и 24,28% соответственно. Прежние владельцы полностью вышли из капитала. Сведения о смене собственников «Циан» раскрыл 27 ноября.

ООО «Технологии недвижимости» зарегистрировали 12 ноября. Леван Назаров выступает его руководителем и бенефициаром. По данным «Интерфакса», основания для приобретения и прекращения распоряжения акциями возникли 18–19 ноября, а существенный факт компания раскрыла 26 ноября. Стоимость сделок не сообщается. По оценке РБК, исходя из биржевых котировок, проданные ранее пакеты стоили более 30 млрд руб.

Смена акционеров произошла на фоне предложения группы «Т-Технологии» выкупить до 100% «Циана». Компания направила добровольную оферту по цене 993,05 руб. за акцию. Предложение действует до 24 февраля 2027 года, но сделка состоится, только если акционеры предъявят к выкупу не менее 50% плюс одну акцию. На момент объявления оферта предполагала премию почти 30% к рыночной цене.

Пакеты Назарова и «Атона» не достигают 30%, поэтому у новых акционеров не возникает обязанности выставлять обязательную оферту миноритариям. При этом совет директоров «Циана» должен был сформировать специальный комитет для предварительной оценки предложения «Т-Технологий». Итоги заседания 24 ноября пока не опубликованы. Ранее об интересе к покупке от 50% до 100% «Циана» сообщалось и со стороны Альфа-банка, писал «Коммерсант».

В «Циане» заявили, что смена владельцев не повлияет на текущую работу платформы и стратегию ее развития. Компания намерена укреплять позиции в ключевых регионах, развивать технологии и расширять бизнес, сохраняя рентабельность. «Т-Технологии» ранее объясняли интерес к активу планами создать вместе с платформой цифровую площадку полного цикла для сделок с недвижимостью. Потенциальное приобретение компания рассчитывает реализовать в первой половине 2027 года.