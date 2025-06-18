Новое исследование, посвященное воздействию микропластика на организм человека, дало тревожные результаты. Ученые из Национального университета Чэн Куна установили, что нанопластик — ультрамелкие частицы размером около 100 нанометров — может повреждать стенки кишечника, нарушать баланс микрофлоры и вызывать молекулярные изменения в генной активности.

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В ходе исследования в течение 12 недель мышей кормили полистирольным нанопластиком, имитируя сценарии длительного воздействия микропластика, характерные для загрязненной окружающей среды. Результаты показали снижение уровня ключевых белков, поддерживающих целостность кишечного барьера, а также значительное изменение микробного состава кишечника: уменьшилось количество полезных бактерий рода Lactobacillus, тогда как число представителей потенциально патогенных семейств Ruminococcaceae и Lachnospiraceae увеличилось.

Кроме того, исследование выявило, что нанопластик изменяет работу микроРНК — молекул, регулирующих экспрессию генов. Эти изменения затронули работу внеклеточных везикул, которые играют ключевую роль в клеточной коммуникации между кишечными клетками и микробами. Результатом стало подавление выработки кишечной слизи — важного защитного слоя в организме.

«Это исследование впервые показало, что пластиковые частицы могут влиять на микроРНК, переносимую внеклеточными везикулами между клетками кишечника мышей и определенными кишечными микробами, нарушая связь между хозяином и микробами и изменяя микробный состав способами, которые могут нанести вред здоровью кишечника мышей», — говорит микробиолог Вэй-Сюань Сю из Национального университета Чэнкун.

Хотя исследование проводилось на мышах и с использованием доз, превышающих среднестатистическое потребление человеком, оно подчеркивает необходимость изучения нанотоксикологии, оценки долгосрочного влияния микропластика на здоровье и разработки стандартов по контролю загрязнения.

«Учитывая существующие ограничения в технологиях обнаружения нанопластика и неопределенности, связанные с экстраполяцией результатов, полученных на животных моделях, на людей, продолжение исследований имеет решающее значение для точной оценки потенциальных долгосрочных последствий воздействия нанопластика на здоровье людей», — говорит иммунолог Юэ-Ся Ло из Национального центрального университета Тайваня, который не принимал участия в исследовании.

Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.