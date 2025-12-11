Простой, но наглядный способ измерить благосостояние — посчитать, сколько бургеров можно купить на среднюю зарплату. В третьем квартале 2025 года этот показатель в среднем по России составил 574 бургера, что на 18% больше, чем годом ранее, следует из данных исследовательского холдинга Ромир, с которыми ознакомился «Коммерсант».

Freepik

Самый впечатляющий рост показали восточные регионы: на Дальнем Востоке индекс подскочил на 30%, в Сибири — на 29%.

Москва традиционно остается лидером в абсолютных значениях — здесь на среднюю зарплату можно приобрести 1025 бургеров (рост 23%). Для сравнения, в Северо-Кавказском федеральном округе этот показатель составляет лишь 313 бургеров, что почти в три раза меньше столичного уровня.

«Индекс бургера» служит индикатором, измеряющим покупательную способность населения. Он демонстрирует, как изменяется реальная возможность граждан совершать покупки с учетом их доходов.

Для расчета «Индекса бургера» используются две ключевые группы данных: информация о потребительских расходах, собранная в рамках Потребительской панели РОМИР, и официальные данные Росстата о средней заработной плате по стране.

Наименее выраженный рост зафиксирован в южных регионах: в Южном федеральном округе индекс увеличился всего на 8%.

Эти данные свидетельствуют не только о росте доходов населения, но и о развитии рынка общественного питания в разных частях страны, хотя разрыв между регионами по-прежнему остается значительным.