Эксперты сервиса «Авито Работа» совместно с группой компаний «Рики» решили выяснить, какие профессии могли бы выбрать популярные мультипликационные герои «Смешарики», если бы жили в России в 2026 году, и на какой уровень дохода они могли бы претендовать. Оказалось, что большинство героев идеально вписались бы в современные высокооплачиваемые специальности. Подробности — в распоряжении «Инка».

За основу были взяты характеры, увлечения, а также твердые и мягкие навыки (hard и soft skills) каждого персонажа. Эти данные сопоставили с актуальными рыночными тенденциями и востребованными профессиями 2025 года. Результат оказался предсказуемым лишь отчасти.

Вот кем, по мнению аналитиков, могли бы работать Смешарики и каковы были бы средние зарплатные предложения по их профессиям в 2025 году:

Лосяш — Data Scientist / AI-специалист. Ученый-энциклопедист с Нобелевской премией, гениальный программист. Его склонность к экспериментам и аналитический ум делают его идеальным кандидатом в сфере анализа данных и искусственного интеллекта.

Средняя предлагаемая зарплата в 2025 году: 116 538 руб./мес. (+10% к 2024 году).

Крош — SMM-менеджер. Жизнерадостный, энергичный генератор идей, который всегда в центре внимания. Его коммуникабельность и любовь к авантюрам прекрасно подходят для digital-сферы.

Средняя предлагаемая зарплата: 57 824 руб./мес. (+15%).

Ежик — бизнес-аналитик / проектный менеджер. Рассудительный, тактичный и внимательный к деталям флегматик с аналитическим складом ума. Идеально подходит для систематизации процессов и управления проектами.

Средняя предлагаемая зарплата: 128 517 руб./мес. (+9%).

Нюша — дизайнер одежды. Модная, творческая и эрудированная поклонница прекрасного, всегда в курсе трендов. Эти качества ведут ее прямиком в мир модного дизайна.

Средняя предлагаемая зарплата: 69 459 руб./мес. (+17%).

Бараш — копирайтер / сценарист. Поэтичная и меланхоличная натура, тонко чувствующая слово и окружающий мир. Его рефлексия и эмпатия — отличная основа для создания текстов и сценариев.

Средняя предлагаемая зарплата: 59 793 руб./мес. (+31%).

Совунья — тренер. Мудрая, дисциплинированная и прагматичная спортсменка с огромным жизненным опытом, которая любит делиться знаниями и наставлять других.

Средняя предлагаемая зарплата: 53 157 руб./мес. (+2%).

Копатыч — агроном. Трудолюбивый, основательный и прямолинейный фермер с большим опытом в земледелии и хозяйстве. Его призвание — управление сельскохозяйственным предприятием.

Средняя предлагаемая зарплата: 106 495 руб./мес. (+33%).

Пин — инженер-конструктор / робототехник. Гениальный изобретатель и механик из Антарктиды, который конструирует сложные механизмы из подручных средств.

Средняя предлагаемая зарплата: 107 736 руб./мес. (+20%).

Кар-Карыч — актер. Артистичный, харизматичный и эрудированный бывший циркач с бурным прошлым и выдающимися ораторскими способностями.

Средняя предлагаемая зарплата: 64 367 руб./мес. (+27%).

Биби — инженер по автоматизации / ML-инженер. Робот, созданный Пином, мыслящий строго логически и способный быстро обрабатывать информацию и работать со сложными техническими системами.

Средняя предлагаемая зарплата: 99 702 руб./мес. (+22%).

Приведенные зарплатные показатели отражают усредненный уровень предложений работодателей на рынке труда в 2025 году. Фактический доход специалиста может варьироваться в зависимости от опыта, региона, компании, графика работы, конкретных обязанностей и других условий трудоустройства.