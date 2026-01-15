Эксперты сервиса «Авито Работа» совместно с группой компаний «Рики» решили выяснить, какие профессии могли бы выбрать популярные мультипликационные герои «Смешарики», если бы жили в России в 2026 году, и на какой уровень дохода они могли бы претендовать. Оказалось, что большинство героев идеально вписались бы в современные высокооплачиваемые специальности. Подробности — в распоряжении «Инка».
За основу были взяты характеры, увлечения, а также твердые и мягкие навыки (hard и soft skills) каждого персонажа. Эти данные сопоставили с актуальными рыночными тенденциями и востребованными профессиями 2025 года. Результат оказался предсказуемым лишь отчасти.
Вот кем, по мнению аналитиков, могли бы работать Смешарики и каковы были бы средние зарплатные предложения по их профессиям в 2025 году:
Лосяш — Data Scientist / AI-специалист. Ученый-энциклопедист с Нобелевской премией, гениальный программист. Его склонность к экспериментам и аналитический ум делают его идеальным кандидатом в сфере анализа данных и искусственного интеллекта.
Средняя предлагаемая зарплата в 2025 году: 116 538 руб./мес. (+10% к 2024 году).
Крош — SMM-менеджер. Жизнерадостный, энергичный генератор идей, который всегда в центре внимания. Его коммуникабельность и любовь к авантюрам прекрасно подходят для digital-сферы.
Средняя предлагаемая зарплата: 57 824 руб./мес. (+15%).
Ежик — бизнес-аналитик / проектный менеджер. Рассудительный, тактичный и внимательный к деталям флегматик с аналитическим складом ума. Идеально подходит для систематизации процессов и управления проектами.
Средняя предлагаемая зарплата: 128 517 руб./мес. (+9%).
Нюша — дизайнер одежды. Модная, творческая и эрудированная поклонница прекрасного, всегда в курсе трендов. Эти качества ведут ее прямиком в мир модного дизайна.
Средняя предлагаемая зарплата: 69 459 руб./мес. (+17%).
Бараш — копирайтер / сценарист. Поэтичная и меланхоличная натура, тонко чувствующая слово и окружающий мир. Его рефлексия и эмпатия — отличная основа для создания текстов и сценариев.
Средняя предлагаемая зарплата: 59 793 руб./мес. (+31%).
Совунья — тренер. Мудрая, дисциплинированная и прагматичная спортсменка с огромным жизненным опытом, которая любит делиться знаниями и наставлять других.
Средняя предлагаемая зарплата: 53 157 руб./мес. (+2%).
Копатыч — агроном. Трудолюбивый, основательный и прямолинейный фермер с большим опытом в земледелии и хозяйстве. Его призвание — управление сельскохозяйственным предприятием.
Средняя предлагаемая зарплата: 106 495 руб./мес. (+33%).
Пин — инженер-конструктор / робототехник. Гениальный изобретатель и механик из Антарктиды, который конструирует сложные механизмы из подручных средств.
Средняя предлагаемая зарплата: 107 736 руб./мес. (+20%).
Кар-Карыч — актер. Артистичный, харизматичный и эрудированный бывший циркач с бурным прошлым и выдающимися ораторскими способностями.
Средняя предлагаемая зарплата: 64 367 руб./мес. (+27%).
Биби — инженер по автоматизации / ML-инженер. Робот, созданный Пином, мыслящий строго логически и способный быстро обрабатывать информацию и работать со сложными техническими системами.
Средняя предлагаемая зарплата: 99 702 руб./мес. (+22%).
Приведенные зарплатные показатели отражают усредненный уровень предложений работодателей на рынке труда в 2025 году. Фактический доход специалиста может варьироваться в зависимости от опыта, региона, компании, графика работы, конкретных обязанностей и других условий трудоустройства.