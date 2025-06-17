Во вторник японская корпорация Honda, один из крупнейших мировых автопроизводителей и технологических инноваторов, провела успешные испытания прототипа многоразовой ракеты. Испытания стали значимым шагом в реализации амбициозной цели — осуществить суборбитальный космический полет к 2029 году, что подчеркивает растущее участие автомобильной промышленности в аэрокосмическом секторе.

Испытание проводится в городе Тайки на Хоккайдо, Япония (фото сделано в мае 2025 г.)

На экспериментальном космодроме в городе Тайки на острове Хоккайдо, известном как «японский космический город», исследовательское подразделение Honda R&D успешно подняло и посадило 6,3-метровую многоразовую ракету-носитель. Ракета достигла высоты 271 метр, после чего совершила управляемую вертикальную посадку, демонстрируя прогресс в разработке технологий вертикального взлета и посадки (VTVL), которые ранее активно продвигались компаниями вроде SpaceX.

По заявлению Honda, несмотря на то, что решение о коммерциализации технологии пока не принято, компания продолжит инвестиции в фундаментальные научные исследования, включая системы автономного управления, навигации, жизнеобеспечения, управления тягой, а также миниатюрные спутниковые платформы, потенциально совместимые с ракетами собственного производства.

Отдельно отмечено, что создание многоразовых ракет может иметь прикладное значение: запуски спутников дистанционного зондирования, интернет-ретрансляторов, IoT-платформ и навигационных систем на низкую околоземную орбиту. Это открывает перспективы развития новых потребительских и промышленных сервисов в сфере мобильной связи, логистики, сельского хозяйства, а также автоматизированного транспорта и автономных систем вождения.

Испытание по запуску и посадке

Многоразовые ракеты уже стали ядром так называемой новой космической экономики (NewSpace). С 2010-х годов их активно развивают компании SpaceX (Falcon 9), Blue Origin, китайские стартапы, европейские консорциумы и частные технологические компании в США, Европе и Азии.

В Японии, помимо Honda, космическую активность развивает Toyota, которая через дочернее исследовательское подразделение инвестировала в ракетную компанию Interstellar Technologies, также базирующуюся в Тайки. Эти инвестиции направлены на расширение производственных мощностей и создание инфраструктуры для массового выпуска легких и средних носителей.

Тем временем токийский стартап Innovative Space Carrier заявил о планах испытаний своего многоразового прототипа в США с использованием американского жидкостного двигателя, подчеркивая международный характер сотрудничества в аэрокосмической сфере.

Дополнительным стимулом для отрасли стала политика правительства Японии: запущен национальный космический венчурный фонд объемом в несколько миллиардов долларов. Он предназначен для поддержки частных разработчиков ракет, спутников, посадочных модулей, телекоммуникационных систем, орбитальных сервисов, а также стимулирования научных исследований и индустриализации околоземного пространства. Власти стремятся удвоить объем внутреннего космического рынка — с 4 до 8 триллионов иен (около $55,2 млрд) — к началу 2030-х годов.