Эксперты подобрали на платформе Авито Авто объявления о продаже автомобилей, похожих на машины героев фильмов Marvel и DC. В нее вошли Audi R8, Chevrolet Corvette, Lexus LC 500, Mercedes-Benz E-Class и Lamborghini Huracán.

Тони Старк в фильме «Железный человек» (2008) ездит на серебристой Audi R8 первого поколения: среднемоторном полноприводном купе quattro с атмосферным мотором V8 объемом 4,2 литра и мощностью 420 л. с. На площадке нашлась Audi R8 4.2 с роботизированной коробкой передач 2008 года выпуска — того же поколения и года, что в фильме.

Черная Вдова в картине «Первый мститель: Другая война» (2014) водит Chevrolet Corvette Stingray C7 с мотором 6,2 литра V8 на 466 л. с. и разгоном до 100 км/ч за 4 секунды. В объявлении из Волгограда продается Corvette 2005 года с двигателем 6 литров, автоматической коробкой и пробегом 36 тыс. км, то есть автомобиль другого года и с другим мотором.

Lexus LC 500 появляется в «Черной Пантере» (2018) в сцене ночной погони по улицам Пусана. Купе оснащено атмосферным V8 объемом 5 литров и мощностью 477 л. с. Пока Т’Чалла в костюме героя держится на крыше, его сестра Шури управляет машиной дистанционно из лаборатории в Ваканде. В Москве выставлен Lexus LC 500 2021 года с автоматической коробкой и пробегом 48 123 км. Это более новый экземпляр той же модели.

Диана Принс в «Лиге справедливости» (2017) приезжает на Mercedes-Benz E-Class Cabriolet (А238) на встречу с Виктором Стоуном. Кабриолеты этой серии выпускались с бензиновыми турбомоторами объемом от 2,0 до 3,0 литра и мощностью от 184 до 333 л. с., а также с 9-ступенчатым автоматом. В подборку вошел Mercedes-Benz E-Класса 2018 года с бензиновым мотором V6 объемом 3 литра и пробегом 35 тыс. км в Москве. В описании не указано, что это кабриолет.

Стивен Стрэндж в «Докторе Стрэндже» (2016) водит Lamborghini Huracán Coupé с атмосферным V10 объемом 5,2 литра и мощностью 610 л. с. Машина с полным приводом и 7-ступенчатой роботизированной коробкой разгоняется до 100 км/ч за 3,2 секунды и развивает скорость более 325 км/ч. В Москве продается Lamborghini Huracán 5.2 2018 года с роботизированной коробкой и пробегом 32 361 км из того же семейства моделей.

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