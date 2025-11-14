В России с 1 января 2026 года вступит в силу новый общероссийский классификатор профессий и должностей — его обновление связано с тем, что за последние десятилетия одни специальности исчезли, а другие, напротив, появились. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Freepik

Общероссийский классификатор профессий и должностей помогает бизнесу говорить с государством и рынком на одном языке: он упрощает кадровый учет, подбор персонала, вводит корректное оформление документов и участие в госпрограммах, снижая бюрократические риски и экономя время.

По словам депутата, действующий классификатор уже заметно устарел — ему около 30 лет, и многие позиции в нем давно не применяются. Новый документ должен привести систему в соответствие с реальными потребностями рынка.

В перечень впервые включены такие современные профессии, как коуч, SMM-менеджер, копирайтер, специалист по искусственному интеллекту, инженер по 3D-печати, спа-менеджер, ландшафтный дизайнер, лейаут-артист, специалист по корпоративной социальной политике и многие другие. Значительная часть новых должностей относится к сфере ИТ, финансам, производству цифрового контента и экологии.

Нилов отметил, что обновление перечня — это «систематизация и актуализация», а не радикальная реформа, и на уровень зарплат нововведение «глобально не повлияет». Вместе с классификатором будут разработаны современные должностные регламенты и инструкции.

Действующий классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов был создан в 1994 году (последний раз обновлялся в 2012-м). Новый список включает 5 597 профессий рабочих — от авербандщика (специалиста на железной дороге, который работает с тормозными башмаками) до юстировщика (регулировщик) оптических приборов — и 4 338 должностей служащих, от агента до юриста.

Документ используется для статистического учета, регулирования миграции рабочей силы, оформления трудовых отношений, назначения льгот и пенсий, а также для расчета потребности в кадрах в разных отраслях экономики.