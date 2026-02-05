Типичная московская «однушка» на вторичном рынке потребует 13 лет накоплений, если откладывать всю зарплату целиком. К такому выводу пришли аналитики «Т—Ж», составившие рейтинг доступности жилья в крупных городах России.

Grant/Unsplash

Согласно исследованию, медианная цена однокомнатной квартиры в столице составляет 15,5 млн руб. При медианной зарплате москвича в 100 тыс. руб. для ее покупки потребовалось бы 155 полных зарплат, что ставит Москву на первое место по недоступности жилья.

По России в целом типичная однокомнатная квартира оценивается в 5,4 млн рублей, а медианная зарплата в крупных городах составляет 72 тыс. руб. Это означает, что усредненному россиянину пришлось бы копить всю зарплату 75 месяцев или чуть более шести лет.

Санкт-Петербург занимает второе место в рейтинге. При средней зарплате в 84 тысячи рублей и цене квартиры в 9,8 млн руб. накопление займет около 10 лет (117 зарплат). В Казани показатель схож — 116 зарплат при доходе в 75 тыс. и стоимости жилья в 8,7 млн руб.

Наиболее доступным из рассмотренных городов оказалась Уфа. Здесь для покупки квартиры за 5,4 млн руб. при зарплате в 85 тыс. руб. потребовалось бы чуть более пяти лет, или 64 зарплаты.

Расчет основан на анализе объявлений о продаже на платформе «Домклик» и данных о медианной зарплате из вакансий HeadHunter.

