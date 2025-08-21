Эксперты Агентства стратегического развития «ЦЕНТР» по заказу Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства проанализировали топ-7 тенденций развития производственных территорий столицы за последние 10 лет. Исследование фиксирует ключевые тренды и рассматривает вызовы для экономики города и пути их преодоления. Подробности — в распоряжении редакции «Инка».

Mos Design, Unsplash



Москва в последние годы переживает этап реиндустриализации, когда промышленность развивается ускоренными темпами благодаря новым механизмам работы с производственными территориями. По словам соучредителя агентства «ЦЕНТР» Сергея Георгиевского, акцент сделан на внедрении высоких технологий и современных практик, что позволяет столице сочетать рост производства с комфортом для жителей.

На долю российской столицы приходится 16% всей инновационной продукции страны. За десятилетие выпуск обрабатывающей промышленности утроился, производство электрического оборудования выросло более чем в 20 раз, а компьютеров, электронных и оптических изделий — почти в 36 раз. В столице создано свыше 400 тыс. высокопроизводительных рабочих мест.

Тенденции в развитии и реорганизации производственных территорий следующие:

Умная экономика (интернет вещей, использование больших данных);

Инновационное развитие (на основе экосистемы разработки и внедрения новых технологий);

Новые точки роста (многофункциональные кластеры, способные адаптироваться к запросам общества);

Формирование новых мест притяжения для бизнеса и людей за пределами центра города;

Механизм комплексного развития территорий (создание проницаемой многофункциональной среды на месте прежде закрытых от города предприятий);

Формирование нового — эстетически привлекательного — облика промзон;

Сохранение и адаптация промышленного наследия (новая жизнь исторических объектов).

В исследовании для каждой тенденции приведены наглядные примеры. Так, появление новых городских центров демонстрирует комплексное развитие Нагатинской поймы с жильем бизнес-класса, рекреационным кластером, транспортным хабом и строительством верфи — одного из крупнейших инфраструктурных проектов последних лет. Формирование нового городского облика иллюстрируется застройкой бывшего завода «Борец», где создается технопарк креативных индустрий с уникальной архитектурой и сохранением исторических элементов.

Проблемой в этой работе можно назвать нехватку российских поставщиков на фоне перехода к умной экономике и инновационному развитию. Одним из решений может стать усиление взаимодействия бизнеса с вузами и НИИ.

По словам руководителя аналитического отдела агентства Ольги Грицан, 83 нынешние производственные зоны Москвы имеют потенциал для создания новых городских точек роста и модернизации инфраструктуры. Редевелопмент промышленных территорий — это эффективный инструмент адаптации города к вызовам современной экономики, он требует комплексного подхода, объединяющего градостроительные, архитектурные, экономические, экологические и социокультурные решения.