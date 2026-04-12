В преддверии Дня космонавтики аналитики платформы «Авито Авто» представили тематическую подборку транспортных средств, исторически связанных с ключевыми фигурами космической отрасли. На площадке объявлений сегодня можно найти и приобрести прямые аналоги машин, которыми владели советские первооткрыватели и современные лидеры аэрокосмической индустрии.

Главным историческим лотом подборки стал аналог автомобиля первого в мире космонавта Юрия Гагарина. В апреле 1961 года за успешно выполненный полет он получил от Совета министров СССР культовый седан ГАЗ-21 «Волга». Сейчас похожую модель 1960 года выпуска в черном цвете и с механической коробкой передач можно приобрести в Московской области за 5 млн рублей.

Не менее интересна машина знаменитого советского конструктора Сергея Королева. В 1950-х годах он передвигался на передовом для своего времени служебном ГАЗ-12 «ЗИМ» — первом в СССР автомобиле с несущим кузовом и гидромеханической трансмиссией. Полностью рабочий аналог 1952 года выставлен на продажу в Воронежской области и оценивается продавцом в 3,3 млн рублей.

Среди современных легенд индустрии эксперты выделили основателя компании SpaceX Илона Маска. На платформе представлены аналоги его личного транспорта. Полноприводный лифтбек Tesla Model S 2015 года выпуска продается в Москве за 2,7 млн рублей. А для семейных поездок американский бизнесмен использует безопасный внедорожник Tesla Model X — аналогичный электрокар 2023 года выпуска обойдется столичному покупателю в 8,5 млн руб.

Помимо автомобилей, в тематический список попал любимый двухколесный транспорт бывшего гендиректора корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина. Известно, что московские пробки он предпочитал объезжать на тяжелом туристическом эндуро BMW R1200GS. Аналогичный мотоцикл 2011 года выпуска сейчас доступен для покупки за 885 тыс. руб.

