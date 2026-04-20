На этой неделе «Инк» берется за индустрию, где всё выглядит как про вдохновение и красоту, но на деле — про деньги, данные и расчет. В редакции стартует неделя модной индустрии, в наших текстах мы будем говорить о ней как о бизнесе, а не только как о стиле жизни.

У нас запланирован выход лонгрида о рынке, где мы расскажем, как эта индустрия устроена сегодня, где в ней деньги и почему мода все чаще пересекается с технологиями, медиа и экономикой впечатлений.

Одной из ключевых тем станут модные технологии — fashiontech. Руководитель консалтинга и аналитики «Акселератора ФРИИ» Кирилл Соснин объяснит, почему модная индустрия становится новой точкой притяжения для инвестиций и какие технологии меняют рынок.

Отдельный фокус — на цифрах и аналитике. Генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс разберет ключевые тренды российского рынка, а Вера Лёвина из Lamoda расскажет, какие ошибки в работе с данными приводят к прямым финансовым потерям брендов.

Мы также посмотрим на индустрию через людей и личные бренды: Соня Гаряева поделится тем, как стиль становится инструментом карьерного роста.

Читайте также Трусов по 100 рублей на Wildberries больше не будет. Как выжить в моде 2026 года

Не обойдем стороной и предпринимательские кейсы. Юра Грек расскажет, почему повышение цены может увеличить продажи, а создатели косметических проектов и проектов в сфере моды поделятся практикой построения бизнеса в нише.

Важной частью недели станет разговор о том, как меняется индустрия за пределами столиц. Кермен Манджиева поднимет тему регионального бизнеса, а Оксана Золотухина — экономики впечатлений на примере мировых недель моды.

Отдельно обсудим, как принимаются решения в моде сегодня: аналитик Розмари Турман покажет, почему брендам все сложнее полагаться на интуицию, а разработчики и предприниматели расскажут, сколько на самом деле стоит запуск и продвижение проекта в этой индустрии.

