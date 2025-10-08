По итогам опроса компании ITLS, в котором приняли участие 1,2 тыс. предпринимателей, 30% представителей российского малого и среднего бизнеса сообщили о росте оборотов в 2025 году. При этом почти четверть компаний (24%) зафиксировали снижение, а у 46% выручка осталась на прежнем уровне.

Unsplash

В ожиданиях на 2026 год 34% предпринимателей рассчитывают на дальнейший рост, 37% занимают выжидательную позицию, а 29% настроены пессимистично. Среди ключевых факторов успеха бизнес назвал запуск новых продуктов (15,8%), оптимизацию производства (15,6%) и повышение спроса со стороны населения (15%).

Эксперт по операционной эффективности ITLS Алексей Краснобаев отмечает, что автоматизация перестала быть модным словом и стала условием выживания. «Компании, которые внедряют цифровые инструменты, выигрывают в скорости и устойчивости», — говорит он.

Ожидается, что в 2026 году бизнес будет двигаться в трех направлениях: автоматизация и оптимизация процессов, оцифровка показателей с активным использованием искусственного интеллекта, а также развитие HR-технологий и аналитики.

Особое внимание эксперты советуют уделять омоложению команд и работе с талантами, способными эффективно использовать ИИ.

В России число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в последние годы достигло рекордных значений. По данным реестра на конец 2024 года, в стране зарегистрированы 6,59 млн МСП — это рекорд с момента начала ведения реестра в 2016 году. В первом квартале 2025 года этот барьер был преодолен вновь: число действующих МСП превысило 6,7 млн за счет прироста более чем на 118 тыс. организаций.

По данным контрольно-кассовой статистики, выручка МСП также растет: в 2024 году среднемесячный оборот микропредприятий составил 1,7 трлн руб., для малых компаний — 0,6 трлн, а для средних — 0,2 трлн. При этом совокупный доход сектора в 2023 году оценивался в 140,5 трлн руб., что отражает масштабы экономики малого и среднего предпринимательства в стране.