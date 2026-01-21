Женщины в России все чаще проявляют интерес к предпринимательским курсам — из-за высокого спроса Минэкономразвития России и «Авито» продлили заявочную кампанию бесплатной образовательной программы «ПредприниМама» до 20 февраля. На сегодняшний день в проекте уже зарегистрировались 3244 участницы со всей страны.



Как сообщают в пресс-службе «Авито», курсы по основам предпринимательства вызывают наибольший интерес у мам детей дошкольного возраста. Также высокую вовлеченность демонстрируют родители, чьи дети учатся в начальной школе и женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.

Вместе с многочисленной группой мам одного-двух детей, в программе активно участвуют и многодетные матери. Так, среди слушательниц — 639 женщин, воспитывающих троих детей, 192 мамы четырех детей, 44 — пятерых, а также мамы шестерых, семерых и восьмерых детей.

Онлайн-трек «ПредприниМама» был впервые запущен в 2024 году как отдельный формат для женщин, которые по объективным причинам не могут принять участие в очной программе. В отличие от базовой программы, участие в онлайн-треке возможно без готовой бизнес-идеи. Курс помогает участницам определить направление будущего проекта, проверить его жизнеспособность, выстроить бизнес-модель и подготовиться к дальнейшему развитию.

По данным «Авито Услуг», за год число женщин в возрасте от 18 до 40 лет, которые развивают свое дело с помощью платформы, выросло на 7%. При этом, профессиональные интересы женщин меняются. По-прежнему популярны сферы красоты и образования, но теперь всё больше женщин выбирают цифровую экономику и творческие профессии. Быстрее всего растет число специалистов в IT, дизайне, маркетинге и организации мероприятий.

