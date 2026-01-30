Расчет инфляции в России с января 2026 года стал учитывать новые, необычные статьи расходов. По данным Росстата, в потребительскую корзину для определения базового индекса цен были добавлены поездки на отдых в Объединенные Арабские Эмираты и на черноморское побережье России. Это изменение повлияло на январские показатели, приблизив инфляцию к отметке 2%.

Eminent Luggage/Unsplash

Аналитики отмечают, что включение туристических услуг, отличающихся высокой сезонностью и волатильностью цен, может искажать общую картину. С начала года стоимость туров в ОАЭ и на российские морские курорты, несмотря на окончание пика зимнего сезона, уже выросла на 10–15%. По мнению экспертов, это вносит вклад в ускорение роста индекса потребительских цен.

В Росстате пояснили, что состав корзины, которая теперь насчитывает 110 позиций, пересматривается на основе анализа потребительского рынка и фиксируется на год для корректного сравнения данных.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, выбор именно ОАЭ, а не традиционной Турции, может быть связан с заметным ростом спроса на это направление среди россиян за последние три года. По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), в 2025 году Эмираты приняли 2,5 млн российских туристов, что на 23% больше, чем годом ранее.

Включение черноморских курортов, по мнению эксперта, назрело давно, так как это самое массовое направление для внутреннего туризма. Ежегодно побережье Краснодарского края посещают более 20 млн человек.

Однако не все специалисты поддерживают такую методику. Руководитель SKY Consulting Group Кристина Танцюра указывает на спорность учета туризма в базовой инфляции из-за резких сезонных колебаний цен, что может завышать общий индекс. Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков добавляет, что эти расходы не являются массовыми для всех слоев населения и скорее характерны для семей со средним и высоким достатком.

Тем не менее, как подчеркивает заведующая кафедрой РЭУ им. Плеханова Светлана Фрумина, туристические траты для части граждан становятся регулярными, а динамика цен на отдых все заметнее влияет на сектор услуг в целом. Это делает учет подобных расходов актуальным для оценки реального инфляционного давления.

Показатель базовой инфляции напрямую влияет на решения Центробанка по ключевой ставке, от которой зависят проценты по кредитам и доступность финансирования для бизнеса.

По текущим оценкам аналитиков, инфляция в январе может достичь 2,5%, а по итогам 2026 года ожидается в диапазоне от 4,1–4,3% до 5,5%.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.