Отец американского предпринимателя Илона Маска, южноафриканский бизнесмен Эррол Маск, признался, что сын пытался отговорить его от поездки в Москву, однако он не прислушался к этому совету. Об этом Эррол рассказал в интервью испанскому изданию Mundo, подчеркнув, что столица России произвела на него большое впечатление.

Фото: Esa Alexander

По словам Эррола Маска, Илон просил его не ехать в Москву. Аналогичный совет дала одна европейская королевская семья, с которой он находится в близких отношениях. Тем не менее он решил поехать и остался под большим впечатлением.

«Москва — настоящая жемчужина. Все чисто, порядок. Абсолютная безопасность. Это идеальный город. А русские женщины просто невероятные. Они все могли бы быть моделями», — восхитился он.

Про Илона Маска Эррол сказал: «Он немного похож на ребенка. Он всегда добивается своего. Но, возможно, именно так он построил единственный за 25 лет экономически жизнеспособный космодром».

Эррол Маск побывал в российской столице 8 июня. Его визит был связан с участием в мероприятии «Форум будущего — 2050», в рамках которого он сделал ряд комплиментарных заявлений о России.