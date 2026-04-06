С 1 сентября 2026 года участники грузоперевозок должны полностью перейти на электронные перевозочные документы (ЭПД) — бумажные накладные утратят юридическую силу. Для части бизнеса это означает не просто обновление форматов, а риск сбоев в поставках, если к переходу не подготовиться заранее.

Изменения затрагивают не только перевозчиков. В сервисе транспортного ЭДО Точка Банк подсчитали, что примерно 31% малого и среднего бизнеса уже так или иначе связан с грузоперевозками — например, оплачивает доставку товаров.

Масштаб изменений может быть значительно шире. По оценке аналитиков Точки, с учетом всех ролей в цепочке поставок — от отправителей до получателей — требования к ЭПД теоретически могут затронуть до 95% бизнеса. Однако на практике в первую очередь перестраиваться придется тем компаниям, которые уже работают с перевозками или регулярно взаимодействуют с логистикой.

Новая модель предполагает полный отказ от бумажных документов и переход на электронный обмен через государственную систему ГИС ЭПД и аккредитованных операторов. Если хотя бы один участник цепочки не подключен к системе, обмен документами становится невозможен.

Это создает ключевой риск: электронная транспортная накладная — коллективный документ, и сбой на стороне одного из участников может остановить всю цепочку поставки. В таких условиях неподготовленный контрагент становится узким местом для бизнеса.

Как пояснили «Инку» специалисты Точка Банка, формально штрафная практика пока не сложилась, однако давление со стороны рынка уже растет. Крупные компании и заказчики начинают требовать от партнеров перехода на ЭПД. В результате бизнес, который не успеет адаптироваться, рискует столкнуться не со штрафами, а с потерей контрактов и замедлением операций.

При этом вход в систему относительно недорогой. По данным Точки, подключение к оператору стоит от 2–3 тыс. руб., выпуск электронной подписи — еще от 2 тыс. руб. Базовые затраты составляют несколько тысяч рублей, однако основная нагрузка приходится на перестройку внутренних процессов.

Компаниям предстоит настроить учетные системы, обучить сотрудников, определить ответственных за документооборот и согласовать новый формат работы с контрагентами. Именно этот этап обычно занимает больше всего времени.

Технически подключение возможно за несколько дней или недель. Но с учетом организационных изменений бизнесу стоит закладывать от нескольких недель до 1–2 месяцев на полноценную адаптацию, особенно если ранее он не работал с электронным документооборотом.

В зоне наибольшего риска — малый бизнес, который откладывает переход. В отличие от крупных компаний, у него меньше ресурсов на быструю перестройку процессов, а значит выше вероятность сбоев в работе осенью.

Сильнее всего изменения затронут отрасли, связанные с движением товаров: оптовую и розничную торговлю, строительство, производство и электронную коммерцию. Для них переход на ЭПД фактически означает изменение всей логики документооборота и взаимодействия с партнерами.

Что это значит для бизнеса

Переход на ЭПД — это не столько вопрос затрат, сколько времени и координации. Даже при минимальных расходах неподготовленность может привести к задержкам отгрузок и разрывам с контрагентами. Компании, которые не начнут переход заранее, рискуют столкнуться с тем, что отдельные процессы просто перестанут работать в прежнем режиме.

