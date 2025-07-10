Это не просто очередной космический объект. Это гость из глубин другой звездной системы. Астрономам впервые удалось точно установить, откуда он прибыл — и это открытие может изменить наше понимание межзвездных путешествий.

Nasa Hubble Space Telescope, Unsplash

Новый межзвездный пришелец

Комета 3I/ATLAS, обнаруженная 1 июля 2025 года, стала третьим известным науке объектом, прибывшим в Солнечную систему из межзвездного пространства. До нее астрономы фиксировали только два подобных случая: ‘Oumuamua в 2017 году и 2I/Borisov в 2019-м.

Теперь международная группа ученых под руководством астрофизика Мэтью Хопкинса из Оксфордского университета сообщила: 3I/ATLAS прибыла не из «тонкого» звездного диска, где вращается Солнце, а из толстого диска Млечного Пути — гораздо более древнего и загадочного региона нашей Галактики.

Траектория 3I/ATLAS через Солнечную систему. (Bolin et al., arXiv, 2025)

Что такое «толстый диск» и почему это важно

Млечный Путь состоит из нескольких структур, но основная масса звезд, включая наше Солнце, находится в тонком диске. А вот толстый диск — это более раздутый, старый и менее изученный компонент галактического строения, где сосредоточено около 10–15% всех звезд. Большинство из них — старше 10 миллиардов лет.

Согласно расчетам Хопкинса и его команды, 3I/ATLAS могла сформироваться до рождения Солнечной системы, от 7,6 до 14 миллиардов лет назад. Это делает ее не только старше Земли, но и вероятно — старше самого Солнца.

«Мы исключаем возможность того, что 3I/ATLAS принадлежит той же звезде или тому же скоплению, что и 1I или 2I, — пишут исследователи. — Но скорость говорит нам о его происхождении: он является частью толстого диска Млечного Пути и первым межзвездным объектом, наблюдаемым из этой популяции».

Траектория и характеристики объекта

С момента открытия комета двигалась со скоростью около 57 км/с и, по прогнозам, пройдет рядом с орбитой Марса в октябре 2025 года, после чего покинет Солнечную систему.

Астрономы отмечают, что:

ее диаметр оценивается в 10–20 километров;

поверхность имеет голубоватый оттенок, а кома — более красную окраску, чем у обычных комет Солнечной системы.

Пока не удается точно отследить, из какой звезды или кластера произошел объект — его возраст и пройденный путь слишком велики. Однако направление движения и скорость позволили команде построить наиболее вероятную модель происхождения.

Толстый диск Млечного Пути содержит лишь 10–15% его звезд. (Gaba p/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Как ученые нашли источник

Анализ провели с помощью модели популяции межзвездных объектов Отаутахи–Оксфорда — нового метода, разработанного совместно астрономами из Великобритании и Новой Зеландии. Эта модель использует данные миссии Gaia, движения объектов в Галактике и химический состав, чтобы вычислить вероятные траектории межзвездных тел.

«Межзвездные объекты предоставляют возможность получить доказательства процесса формирования и эволюции планетезималей из множества галактических сред, — подчеркивают авторы. — А дальнейшие наблюдения 3I/ATLAS позволят нам проверить гипотезы, заложенные в модели».

Что это значит для науки

Открытие межзвездного объекта из толстого диска говорит о том, что межзвездные пришельцы могут быть куда разнообразнее, чем предполагалось. Это также ослабляет гипотезу, что все они происходят из схожих участков или звездных систем.

Каждое такое тело — это фрагмент истории другой звезды, другой планетной системы, возможно, даже другой эпохи Галактики. И благодаря новым технологиям мы приближаемся к возможности систематического изучения межзвездных тел, пролетающих сквозь Солнечную систему.