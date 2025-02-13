С 1 марта 2025 года Минстрой вводит новый принцип оплаты за отопление в российских регионах. В большинстве случаев вместо ежемесячных платежей граждане будут платить за эту услугу только в отопительный сезон. «Инк.» разобрался, как будут работать нововведения в сфере ЖКУ.

Как сейчас платят за отопление в России

В некоторых регионах страны жители многоквартирных домов сейчас платят за отопление равномерно — в расчете на 12 месяцев. Таким образом, оплачивать эту услугу приходится даже тогда, когда она фактически не оказывается. В тоже время большая часть регионов платит за отопление только в месяцы, когда тепло поступает в дома.

Как будут платить за отопление с 1 марта 2025 года

С марта 2025 года систему планируют изменить в пользу фактического потребления. Регионы, которые уже перешли на сезонную оплату, не смогут вернуться к альтернативному равномерному режиму.

Алексей Шильников директор по продукту сервиса для оптимизации ЖКХ-компаний «Мой дом онлайн» «Теперь жильцы будут оплачивать услугу только в те месяцы, когда оно реально подается, например, с осени до весны. Таким образом, летние счета за отопление приходить больше не будут. Тем не менее, регионы, где действует схема равномерных платежей (распределенных на весь год), сохранят эту возможность»

Из-за этого суммы, которые нужно будет заплатить в отопительный сезон, значительно возрастут. Если раньше оплата делилась равномерно на весь год, то теперь платежи будут соответствовать фактическому потреблению.

Диана Суворова ведущий юрист компании «Легис Веритас» «Разницу в платежах потребители почувствуют сразу. Если раньше затраты на отопление равномерно распределялись на весь год, то теперь зимой придется оплачивать всю сумму сразу, что безусловно увеличит финансовую нагрузку. Насколько удобной окажется такая система для граждан — пока неясно, но уже сейчас очевидно, что не все будут готовы тратить большую сумму».

Финансовый эксперт Софья Игумнова отметила и позитивную сторону нововведения — повышение прозрачности расчетов. Новый порядок позволит собственникам соотносить суммы в квитанциях с реальными показаниями приборов учета. Специалист предложила рассмотреть на примере, как изменится расчет платежей за отопление.

Софья Игумнова эксперт по финансовым продуктам «Допустим, квартира имеет площадь 50 м², тариф на отопление составляет 2,5 тыс. руб./Гкал, а среднемесячное потребление тепла — 0,02 Гкал на 1 м². До 1 марта 2025 года оплата начислялась равномерно в течение всего года. В этом случае общий объем потребления за отопительный сезон (с октября по апрель) составлял 7 Гкал, а его стоимость — 17,5 тыс. руб. При равномерном распределении этой суммы на 12 месяцев ежемесячный платеж составлял 1458 руб. После вступления в силу новых правил оплата будет производиться только в отопительный сезон, который длится 7 месяцев. Это означает, что вся сумма 17,5 тыс. руб. будет разделена уже не на 12, а на 7 месяцев, и новый ежемесячный платеж составит 2,5 тыс. руб. Это приведет к заметному увеличению расходов зимой, но летом счета за отопление вообще перестанут приходить. Это выгодно для тех, кто в теплое время года уезжает или хочет снизить коммунальные платежи, но требует большей финансовой подготовки в осенне-зимний период».

Как будут платить за отопление в Москве в 2025 году

В Москве с начала 2024 года действует свой, особый порядок оплаты за отопление. Плата рассчитывается на основе среднемесячного объема потребления тепла за предыдущие пять лет (или за период фактической работы прибора учета). Если образуется переплата, она будет распределена равными долями на 12 месяцев и включена в ежемесячные квитанции.

Из общего количества тепла, которое показал счетчик, вычитают тепло, которое потратили магазины, офисы и другие нежилые помещения в доме. Остается только тепло, которое пошло на квартиры. Полученное количество делят на общую площадь всех квартир в доме и получается число, которое приходится на один квадратный метр. Чтобы посчитать, сколько заплатит конкретная квартира, берут количество тепла на квадратный метр, умножают на площадь этой квартиры и умножают на тариф (цену) за тепло.

В начале каждого года управляющая компания сравнивает, сколько тепла получилось по средним цифрам, с тем, сколько тепла дом потратил на самом деле. Если есть разница, то сумму либо вернут, либо придется доплатить.

На сколько увеличится оплата за отопление

На сколько точно возрастет плата за отопление для конкретной семьи, сказать невозможно — на этот показатель будут влиять многие факторы, в том числе, тарифы, объем потребления, региональные особенности. Но при переходе на новую, сезонную систему, суммы в квитанциях точно будут больше, поскольку платежи, которые раньше делились на равные 12 частей, теперь будут начисляться по фактическим показателям каждого месяца.

Дополнительно тарифы на услуги ЖКХ, включая отопление, будут проиндексированы с 1 июля 2025 года на 11,9%, напомнил Алексей Равинский, генеральный директор Zapusk Group.