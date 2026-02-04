На начало февраля 2026 года в реестр недобросовестных работодателей, который Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) ведет с 2025 года, значатся 656 организаций и индивидуальных предпринимателей. При этом за весь предыдущий год в этот перечень попало 603 компании и ИП.

Zulfugar Karimov/Unsplash

Как сообщили в пресс-службе ведомства, единственным критерием для включения в реестр является нарушение трудового законодательства, связанное с нелегальной занятостью. Под этим может подразумеваться как замена трудового договора гражданско-правовыми соглашениями, так и полное отсутствие официального оформления отношений с работником.

По словам экспертов, проверки, по итогам которых компании попадают в этот перечень, обычно инициируются по обращениям самих сотрудников. Срок нахождения в списке составляет до одного года, однако при своевременном устранении нарушений работодатель может быть исключен досрочно.

Наиболее часто трудовые нормы нарушаются в сферах торговли, общественного питания, строительства, логистики, клининга и охранных услуг. Как отмечают аналитики, для ряда этих отраслей характерны высокая доля малого бизнеса, низкие барьеры для входа на рынок и интенсивная конкуренция. Это создает значительное давление на издержки, что иногда толкает работодателей к использованию неформальной занятости или так называемых серых схем оплаты труда.

Среди попавших в реестр есть как индивидуальные предприниматели, так и более крупные предприятия. В список вошли, например, кондитерская фабрика «Жако», Кумертауское авиационное производственное предприятие, Сарапульский электрогенераторный завод и группа компаний по вывозу отходов «Чистый город». Примечательно, что в перечне также оказалась средняя школа из села Ербогачен в Иркутской области.

Нелегальная занятость сопряжена с серьезными рисками для обеих сторон трудовых отношений. Для сотрудника это означает, что период его работы не будет засчитан в страховой стаж, что впоследствии повлияет на размер пенсии. Также у такого работника нет права на оплачиваемый отпуск или пособие по временной нетрудоспособности.

Для работодателя последствия могут быть еще более весомыми. Сотрудник вправе через суд потребовать признать фактические трудовые отношения. В случае удовлетворения иска компании придется доплатить все налоги и страховые взносы за весь период неофициальной работы, а также выплатить зарплату, исходя как минимум из размера МРОТ. Дополнительно организации грозят значительные административные штрафы, а в отдельных случаях уголовная ответственность.

По прогнозам экспертов, к концу 2026 года количество записей в реестре может вырасти до 2,5 тыс. При этом, по различным оценкам, в России от 10 до 15 млн человек до сих пор заняты неофициально или получают часть доходов без официального оформления.

