Ozon Holdings PLC 1 сентября на внеочередном общем собрании акционеров утвердила переход компании в российскую юрисдикцию. Акционеры поддержали смену организационно-правовой формы, определили размер уставного капитала в рублях и утвердили новый устав компании, который вступит в силу после завершения редомициляции.

Scott Graham, Unsplash

Совет директоров получил полномочия для всех необходимых действий, связанных с переносом компании в российскую юрисдикцию. Все вопросы повестки дня были приняты необходимым числом голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Так, акционеры утвердили организационно-правовую форму компании в России, устав, состав Совета директоров и его полномочия.

Процедура регистрации юридического лица в России начнется в ближайшие дни. После завершения редомициляции Ozon будет работать полностью по российскому законодательству.

Ozon — это крупная российская интернет-компания и маркетплейс, один из лидеров e-commerce в стране. Платформа объединяет миллионы товаров от различных продавцов и предлагает услуги доставки по всей России. Кроме онлайн‑торговли, Ozon развивает собственные финансовые и логистические сервисы, включая кредиты, маркетинговые инструменты для бизнеса и складскую инфраструктуру.

В конце декабря 2024 года ее акционеры приняли решение о редомициляции компании с Кипра в Россию. Компания будет зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области в форме Международной компании Публичного акционерного общества «Озон» (МКПАО «Озон»). Процесс редомициляции включает полный перенос акционерной структуры Ozon в Россию, при этом все акционеры будут участвовать в нём на одинаковых основаниях. Компания ожидает завершить процедуру до конца 2025 года. Смена юрисдикции позволит снизить регуляторные риски, возобновить опционную программу для сотрудников и упростить внутригрупповые транзакции, не влияя на стратегию развития и операционную деятельность Ozon.