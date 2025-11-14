Крупнейшая англоязычная газета Пакистана Dawn случайно опубликовала бизнес-материал с подсказкой ИИ (судя по подсказке, редактор работал с ChatGPT) — прямо в печатной версии. «Инк» стал разбираться — и обнаружил интересные факты.

Freepik

В конце статьи с сухой аналитикой о продажах автомобилей читателей встретило бодрое послание чат-бота:

«Если хотите, могу сделать более эффектную версию для первой полосы. Хотите такую?»

Источник фото: @thearfakhan / X

Судя по всему, «привет» от чат-бота попал и в цифровую версию газеты, но ее оперативно отредактировали. Однако уже напечатанную бумажную газету не отредактируешь, и новость об инциденте быстро разлетелась по социальным сетям.

Если сейчас открыть ссылку на статью, в конце появляется объяснение случившегося от некоего «редактора»:

«Этот материал, опубликованный в сегодняшнем выпуске (12 ноября — прим. «Инк») Dawn, был изначально отредактирован с использованием искусственного интеллекта, что нарушает нашу политику в отношении ИИ. В исходной версии текста также присутствовал фрагмент, сгенерированный ИИ в ходе редактирования; он был удален в цифровой версии. Проводится расследование, и редакция с сожалением отмечает нарушение политики использования ИИ».

Источник: скриншот с сайта Dawn

Редактор «Инка» изучила политику издания по работе с искусственным интеллектом. Вот что она нашла в этом документе коллег из Dawn:

Прозрачность — издание обещает добросовестно сообщать, когда и каким образом ИИ был использован при создании контента — будь то статьи, изображения, аудио или видео;

Человеческий контроль — издание заверяет, что все элементы работы с ИИ будут тщательно перепроверяться людьми и перед публикацией проходить несколько тестов;

Редакционная добросовестность — издание советует своим сотрудникам перед использованием ИИ задавать себе вопрос, насколько этот шаг эффективен и даст ли чат-бот верную информацию, в том числе корректную к чувствам читателя.

Также политика издания перечисляет, для чего позволительно использовать искусственный интеллект. Это исследовательская работа, анализ данных, создание иллюстраций и монтаж видео, перевод и транскрипция. А вот при создании и редактуре новостных материалов ИИ использовать запрещено — это указано первым пунктом.

Таким образом, сотрудник, прибегнувший к помощи чат-бота, напрямую нарушил политику издания. Какая судьба ждет журналиста — неизвестно. Возможно, достанется и выпускающему редактору — за то, что не доглядел.

Редактор «Инка» чистосердечно признается: с переводом длинного документа политики работы с ИИ издания Dawn ей тоже помогал чат-бот — исключительно чтобы ускорить сообщение новости читателям.