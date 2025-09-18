Panasonic намерена выпустить пробную партию новых твердотельных аккумуляторов в течение финансового года, который завершится в марте 2027 года. Об этом сообщает Bloomberg. Японская компания стремится занять долю на рынке источников питания нового поколения для роботов и других систем.

Panasonic

Инициатива Panasonic вписывается в общие усилия отрасли по освоению массового производства батарей, превосходящих по эффективности и безопасности традиционные литий-ионные аналоги, отмечает агентство. Твердотельные аккумуляторы отличаются повышенной долговечностью, способностью работать при высоких температурах и сниженным риском утечек или возгорания благодаря отсутствию жидких электролитов.

Panasonic, чьим основным продуктом сейчас остаются литий-ионные аккумуляторы, фокусируется на повышении энергетической плотности батарей и уровня безопасности твердотельных моделей. Компания намерена использовать накопленный опыт в производстве источников питания для электромобилей, чтобы потеснить лидера сегмента малых батарей — компанию TDK.

Первоначально новинки применят в промышленных роботах, системах контроля давления в шинах и других устройствах, где важна стойкость к повышенным температурам, чтобы проявились сильные стороны твердотельных батарей, отметил главный технический директор Panasonic Сёитиро Ватанабэ.

На фоне конкуренции другие автопроизводители также продвигают аналогичные технологии. Так, Toyota и Idemitsu анонсировали установку совместно разработанных твердотельных батарей в электромобили в 2027–2028 годах