Pandora сообщила, что покупатели со средним и низким доходом стали экономить на украшениях, из-за чего продажи в Северной Америке снизились на 2%. На фоне ухудшения потребительских настроений и роста издержек компания сталкивается с давлением на ключевых рынках.

По словам нового гендиректора Берты де Паблос-Барбье, потребительское поведение все больше отражает так называемую «К-образную экономику»: обеспеченные покупатели продолжают тратить деньги, тогда как менее обеспеченные семьи сокращают расходы из-за высокой инфляции, дорогих кредитов и роста цен на топливо.

Дополнительное давление на компанию оказывает рост импортных пошлин в США и резкое удорожание серебра, что бьет по маржинальности бизнеса. Pandora производит серебряные браслеты с подвесками в Таиланде и продает их по цене от $70, поэтому компания особенно чувствительна к колебаниям цен на сырье.

Де Паблос-Барбье также заявила о снижении трафика в магазинах и торговых центрах, добавив, что геополитическая напряженность продолжит ухудшать потребительские настроения.

В Европе, на Ближнем Востоке и в Африке сопоставимые продажи также снизились на 2% за квартал. При этом в Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдался рост, который помог компенсировать слабость ключевых рынков.

Несмотря на проблемы со спросом, квартальная выручка Pandora превысила прогнозы аналитиков и составила 7,109 млрд датских крон (около $1 млрд). После публикации отчета акции компании выросли на 9%, хотя с прошлого года они все еще подешевели примерно на 45% на фоне высокой волатильности цен на серебро.

