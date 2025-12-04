Мировой «цвет года» на 2026-й объявлен: им стал оттенок Cloud Dancer (код Pantone 11−4201). Это мягкий, светлый, почти «воздушный» белый, который сам по себе воспринимается как символ спокойствия, легкости и обновленной ясности.

Скриншот: сайт https://www.pantone.com

В 2025-м цветом года стал Mocha Mousse — теплый, землистый оттенок, выбранный на фоне стремления к гармонии и устойчивости. А до него, например, в 2023 году «цветом года» был Viva Magenta — яркий, выразительный и смелый оттенок, отражавший тенденции энергии, оптимизма и самовыражения.

Отбор цвета происходит в подразделении Pantone — Pantone Color Institute. Эксперты наблюдают за глобальными трендами: мода, искусство, технологии, дизайн, социокультурные настроения, соцсети, путешествия — все это входит в «набор факторов». Первый цвет года был объявлен в 2000-м (оттенок Cerulean), и с тех пор традиция повторяется ежегодно. Иногда выбирается не один, а два оттенка (как, например, в 2021-м).

Что означает выбор цвета — и стоит ли всем срочно «переодеваться»

При выборе «цвета года» идея не в том, чтобы «все на планете мгновенно носили только его». Это скорее своего рода сигнальный маркер: цвет, который отражает настроение времени, культурный или психологический запрос. Производители одежды, интерьеров, графики и продуктов используют его как ориентир — но далеко не обязательно кто-то мгновенно выбросит всё старое. Этот оттенок становится вдохновением: кто-то внедряет его в дизайн дома, кто-то в коллекцию одежды, кто-то — в брендинг.

Pantone — компания, созданная для стандартизации цветов. С 1960-х она предложила всемогущий «панельный веер» с точными цветами, чтобы дизайнеры, печатники и производители могли согласовать оттенки вне зависимости от страны или материала. Присуждение в 2000-м «цвета года» неожиданно стапо пулярным и привлекло внимание СМИ — Pantone решила продолжить. С тех пор «цвет года» регулярно используется как зеркало времени и как инструмент, влияющий на рынок моды, дизайна, товаров и интерьеров.