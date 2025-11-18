Словом 2025 года по версии Кембриджского словаря английского языка стало прилагательное «парасоциальный» (parasocial). Этим термином описывается современный массовый феномен, когда люди начинают ощущать мнимую личную связь со знаменитостями, инфлюенсерами или даже вымышленными персонажами, хотя те не знают об их существовании.

Freepik

Редакция словаря поясняет, что суть таких отношений заключается в глубокой эмоциональной вовлеченности человека, который ощущает личную связь с объектом обожания, хотя они никогда не встречались и не общались. При этом знаменитость может даже не подозревать о существовании своего «друга» по ту сторону экрана.

Несмотря на односторонность, чувства фаната абсолютно реальны — он может испытывать подлинное горе, если кумир умирает или его история завершается.

Сам термин не нов — его ввели в научный оборот социологи еще в 1956 году для описания связи телезрителей с ведущими и актерами. Однако долгое время он оставался узкопрофессиональным и лишь сейчас, на волне развития соцсетей и стриминговых платформ, вышел в массовый лексикон.

Это лишь второй случай в истории Кембриджского словаря, когда словом года становится прилагательное; первым был «параноидальный» в 2016-м.