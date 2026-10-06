Российскому бизнесу скоро может понадобиться проверять не только людей и компании, но и программы, которые действуют от их имени. По мере распространения ИИ-агентов они начинают самостоятельно обращаться к сервисам, совершать действия и взаимодействовать друг с другом. Генеральный директор «Билайна» Сергей Анохин на форуме «Цифровые решения» предложил возможный выход — «паспорт ИИ-агента».
ИИ-агенты постепенно выходят за пределы сценария «человек поставил задачу — агент ее выполнил» и начинают самостоятельно взаимодействовать с другими сервисами. Вместе с этим возникает вопрос ответственности за их действия: кто создал агента, кому он принадлежит и кто отвечает за последствия его решений.
Одним из возможных решений может стать «паспорт ИИ-агента», считает Анохин.
«Очень важно понимать, чей агент, кто его создал, кто несет ответственность. И здесь может быть возможным ответом создание паспорта ИИ-агента», — сказал он.
По его словам, такая задача становится актуальной по мере того, как агенты выходят за пределы индивидуальной работы внутри компании или взаимодействия «человек — агент» и начинают контактировать с внешними системами. В качестве примера на форуме приводился агент, который самостоятельно пытался записать пользователя в спортивный клуб, а когда не нашел свободного слота, то взломал систему клуба, самостоятельно удалил запись человека, который был первым в очереди, и вписал своего владельца.
Идентификация позволила бы связать действия агента с конкретным создателем или владельцем и тем самым сделать понятнее вопрос ответственности. Что именно должно входить в такой «паспорт» и кто должен его выдавать, Анохин не уточнил.
При этом глава «Билайна» предложил использовать опыт телекоммуникационной отрасли. Операторы уже много лет решают задачи идентификации пользователей и авторизации при доступе к системам. По мнению Анохина, эти технологии и подходы могут быть применены для идентификации ИИ-агентов. Цифрорешения
Предложение прозвучало на фоне обсуждения более широкого распространения автономных ИИ-систем. Ранее на том же форуме в выступлении премьер-министр России Михаил Мишустин также прозвучала необходимость определить границы полномочий и ответственности ИИ-агентов.
Пока цифровые сервисы в основном имеют дело с людьми или организациями, вопрос идентификации решается привычными способами, когда пользователь входит в аккаунт, компания подтверждает свою регистрацию, а система проверяет полномочия.
С автономными агентами появляется дополнительный участник — программа, которая может действовать от имени человека или компании и самостоятельно обращаться к внешним сервисам. Для бизнеса это означает новый вопрос: достаточно ли знать, какой человек запустил агента, или необходимо отдельно удостоверять самого агента и объем предоставленных ему полномочий.
Например, если агент самостоятельно оформляет заказ, заключает договор, записывает клиента на услугу или инициирует платеж, принимающая сторона должна понимать, кто стоит за этим действием и имел ли агент право его совершать.
Анохин не говорил о запуске «паспорта» «Билайном» и не предлагал сделать такую систему обязательной. Он обозначил ее как возможный ответ на проблему идентификации автономных агентов.
Появление автономных агентов может постепенно изменить привычную модель цифровых сервисов: компания будет взаимодействовать уже не только с человеком или организацией, но и с программой, действующей от их имени. Для таких операций потребуется понимать, кто поручил агенту действие, какие у него полномочия и кто несет ответственность за результат.
Если идея идентификации агентов получит развитие, для бизнеса это может стать аналогом цифрового удостоверения личности или учетной записи — только для программ. Но пока это именно концепция, а не готовый стандарт, параметры «паспорта», порядок его выдачи и правила ответственности за действия агента не определены.
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