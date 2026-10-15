С 1 января 2027 года у разработчиков появятся новые возможности защищать свои технические решения. Поправки таких разработок появились в законодательстве летом 2026 года, но еще не вступили в силу. Графический интерфейс и его части, например иконки и кнопки, эти решения прямо отнесут к промышленным образцам. Порядок экспертизы заявок на программные изобретения пока не утвержден, подзаконные акты еще прорабатывают Роспатент и Минэкономразвития.

Участники рынка уже начинают постепенно готовиться к работе по новым правилам. Как сообщили «Инку» в пресс-службе Московского инновационного кластера (МИК), Палата патентных поверенных и Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР) совместно с МИК проведут для разработчиков серию практических семинаров, где эксперты объяснят, какие решения можно защитить и как подготовить заявку.

Для бизнеса также напишут прикладные руководства и организуют консультации с членами Палаты, а для более широкой аудитории — открытые лекции и круглые столы. Даты семинаров и условия участия организаторы пока не называют. О сотрудничестве стороны договорились на Московском стартап-саммите 29–30 сентября 2026 года.

«Для технологической компании интеллектуальная собственность — это не формальность, а актив, который помогает развивать и коммерциализировать продукт. Особенно это важно в сфере ИТ, где продукт может состоять не только из кода, но и из технических решений, дизайна и других элементов. Мы хотим, чтобы разработчики понимали, что именно можно защитить, и умели пользоваться этими инструментами на практике», — приводят цитату Алексея Парабучева, генерального директора фонда «Московский инновационный кластер» в пресс-службе МИК.

Что меняется в законе

Изменения в ГК РФ меняют сразу несколько статей. В новой редакции статья 1350 прямо называет изобретением техническое решение, которое реализуется на программируемом устройстве, статья 1351 — разрешает патентовать такое устройство как полезную модель, а в статье 1352 среди промышленных образцов появляется графический интерфейс программы и его часть. Запрет патентовать программы и математические методы как таковые при этом сохраняется, так что патент по-прежнему выдают только при наличии технического результата.

Часть новых норм закрепляет уже сложившуюся практику. Роспатент и раньше регистрировал интерфейсы как промышленные образцы, в Международной классификации промышленных образцов для экранных изображений и иконок есть отдельный класс. Закон при этом впервые прямо называет интерфейс в ГК РФ и распространяет охрану на его отдельные элементы. В Российском центре оборота прав на результаты творческой деятельности, который участвовал в подготовке концепции закона, ожидают, что разработчикам программных решений больше не придется описывать алгоритм в связке с типовым устройством, чтобы получить патент.

Заявок от разработчиков становится больше. По данным Роспатента , в 2025 году ведомство получило более 45,7 тыс. заявок на регистрацию программ и баз данных, на 14% больше, чем годом ранее. Заявок на промышленные образцы, к которым относятся и интерфейсы, пришло почти 6 тыс. Регистрация программы при этом подтверждает только авторские права на код, а патент охраняет само решение, каким бы кодом его ни воспроизвели.

Порядок экспертизы заявок на программные изобретения пока не утвержден. Руководитель Роспатента Юрий Зубов говорил 30 сентября на заседании комитета РСПП по интеллектуальной собственности, что ведомство вместе с Минэкономразвития готовит подзаконные акты.

Что это значит для бизнеса

Для ИТ-компании патент на интерфейс или программное решение становится активом, который можно лицензировать или продать. Патент на промышленный образец действует пять лет, его можно продлевать в общей сложности до 25 лет, патент на изобретение — 20 лет.

Если интерфейс уже опубликован, заявку на промышленный образец лучше подать в течение 12 месяцев с момента такой публикации: позже она может стать препятствием для получения патента.