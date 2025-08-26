Аналитики «Авито Бизнес 360» изучили динамику спроса и предложения в оборудовании во II квартале и выяснили, что лидерами в этом сегменте остаются торговое, промышленное и пищевое оборудование. Подробности — в распоряжении «Инка».

Arturo Rey, Unsplash

Аналитики «Авито Бизнес 360» проанализировали спрос и предложение на рынке оборудования во II квартале и обозначили ключевые тенденции.

Сильнее всего вырос интерес к пищевому (+16%) и торговому (+5%) оборудованию.

В подкатегориях отмечен рост спроса на рекламное оборудование (+55%), холодильное (+33%), а также на павильоны и фудтраки (+25%).

Основными категориями по объемам спроса и предложений остаются торговое, промышленное и пищевое оборудование.

Заметнее всего за этот период спрос на павильоны и фудтраки вырос в Кемерово (в 2,5 раза), Екатеринбурге (+82%), Магнитогорске (+81%), Казани (+62%) и Архангельске (+61%).

Что касается предложения, пищевое (+17%) и торговое (+7%) оборудование также в тройке лидеров роста объема за квартал после логистического оборудования (+17%).

Среди подвидов оборудования наибольший прирост продемонстрировали павильоны и фудтраки (+21%), развлекательное оборудование (+17%), а также рекламное (+12%) в сегменте торговли. В категории пищевого оборудования лидерами роста стали холодильное (+25%), тепловое (+12%) и оборудование для производства напитков (+8%).

Лидером спроса стало торговое оборудование, на него приходится доля в 23%. На втором месте — промышленное (22%), а на третьем — пищевое (18%).

По предложению лидирует также торговое оборудование, его доля составила 30%. Далее следует промышленное оборудование (27%), а топ-3 замыкает пищевое (16%).

Вместе с тем, общепит — категория-лидер по спросу во II квартале 2025 года среди готового бизнеса. На нее приходится 16% от всех запросов на покупку бизнеса. А во франшизах лидирует сфера торговли — на эту категорию приходится более четверти (26%) запросов.