Министр обороны США Пит Хегсет объявил о масштабной инициативе по интеграции передовых систем искусственного интеллекта в работу Пентагона. В своем выступлении в штаб-квартире SpaceX в Техасе он заявил, что к существующим инструментам, включая генеративный ИИ-движок от Google, в конце месяца присоединится чат-бот Grok, разработанный компанией xAI Илона Маска, пишет Associated Press.

Unsplash

По словам Хегсета, эти модели будут работать как в открытых, так и в закрытых сетях оборонного ведомства. Он также анонсировал планы по открытию доступа систем ИИ ко всем необходимым данным из военных IT-систем и разведывательных баз для их эффективного обучения и использования.

Это заявление прозвучало на фоне недавних международных скандалов, связанных с Grok. Платформа, встроенная в социальную сеть X, оказалась в центре внимания из-за генерации сексуализированных дипфейков без согласия людей, что привело к ее блокировке в Малайзии и Индонезии и к началу расследования со стороны регулирующего органа Великобритании. В ответ разработчики ограничили возможность создания и редактирования изображений для платных пользователей. Ранее, в июле, Grok также критиковали за распространение антисемитских материалов.

Активная позиция Хегсета по внедрению развивающихся технологий контрастирует с более осторожным подходом предыдущей администрации. При президенте Джо Байдене была запущена программа, стимулирующая использование передового ИИ в органах национальной безопасности, но одновременно вводившая запреты на определенные виды его применения, такие как системы, нарушающие гражданские права или автоматизирующие применение ядерного оружия. Действие этих ограничений при новой администрации остаётся под вопросом.

В своей речи Хегсет подчеркнул необходимость ускорения технологических инноваций в военной сфере. «Нам нужно, чтобы инновации появлялись отовсюду и развивались быстро и целенаправленно», — сказал он.

Министр сослался на уникальный актив Пентагона — «проверенные в бою оперативные данные за два десятилетия», которые, по его мнению, станут основой для эффективного ИИ.

Хегсет заявил о стремлении к подотчетности военных систем ИИ, но при этом прямо отметил, что не заинтересован в моделях, «которые не позволяют вести войны». По его словам, искусственный интеллект Пентагона должен работать «без идеологических ограничений, которые препятствуют законному применению в военных целях» и «не будет политкорректным».

Примечательно, что Илон Маск изначально и позиционировал Grok как альтернативу «излишне политкорректным» чат-ботам, таким как Gemini от Google или ChatGPT от OpenAI.