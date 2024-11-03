PepsiCo добилась отклонения иска, обвинявшего компанию в загрязнении окружающей среды пластиковой упаковкой. Судья раскритиковал решение генерального прокурора штата Летиции Джеймс, и заявил, что люди сами должны не мусорить.

Судья Эмилио Колаяково из Верховного суда штата в Буффало заявил что Летиция Джеймс не смогла доказать, что PepsiCo создала общественный беспорядок и должна была предупредить потребителей о рисках для здоровья и окружающей среды, связанных с пластиком, содержащимся в более чем 100 ее брендах.

В ноябре прошлого года Джеймс подала в суд на PepsiCo и ее подразделение Frito-Lay, требуя привлечь их к ответственности за то, что они подвергают опасности водоснабжение Буффало, производя 17% пластиковых отходов, обнаруженных в реке Буффало и около нее. Она также заявила, что ответчики вводили общественность в заблуждение относительно своих усилий по борьбе с загрязнением пластиком.

Но судья постановил, что наказание PepsiCo будет «противоречить всем нормам устоявшейся юриспруденции», поскольку именно люди, а не компания, проигнорировали законы, запрещающие мусорить.

«Хотя я не могу вспомнить ни одного разумного человека, который не верил бы в необходимость переработки отходов и более эффективного управления окружающей средой, это не дает повода для призрачных утверждений об ответственности, которые никак не решают существующую проблему, — заявил Колаяково. —Судебная система не должна быть обременена хищническими исками, направленными на назначение наказания при поиске преступления», — добавил он.

Представительница Джеймс заявила, что офис генерального прокурора разочарован решением и рассматривает варианты, чтобы защитить сообщества от загрязнения пластиком, назвав его «серьезной угрозой для нашей планеты и здоровья населения».

Компания PepsiCo, базирующаяся в Перчейз, штат Нью-Йорк, заявила, что она довольна решением суда и «серьезно настроена» на сокращение использования пластика и эффективную переработку. «Наше время, внимание и ресурсы, а также время, внимание и ресурсы других ключевых заинтересованных сторон — лучше всего направить на совместные решения», — добавили в компании.

Иск Джеймс — один из многих, поданных государственными и местными органами власти, а также экологическими организациями против компаний, использующих пластик. Однако Колаяково вынес решение на следующий день после того, как округ Лос-Анджелес подал аналогичный иск против PepsiCo и Coca-Cola из-за их одноразовой пластиковой упаковки.

Ранее Coca-Cola подверглась критике из-за чрезмерного использования пластика, несмотря на обещание организаторов сделать Олимпийские игры самыми экологичными. Компания разливала напитки в многоразовые стаканчики из пластиковых бутылок, однако большинство не оценили такую экоакцию.