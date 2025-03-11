Сегодня в интернете все чаще можно встретить предложения сдать в аренду аккаунт в мессенджерах за вознаграждение. Сотрудники управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий предупреждают в своем Telegram-канале, что такой заработок может обернуться серьезными последствиями.

В киберполиции МВД России отметили, что принимаемые сейчас законодательные меры осложняют работу преступных колл-центров. Речь идет об ужесточении правил покупки сим-карт иностранцами.

Так, с 1 января 2025 года иностранные граждане и лица без гражданства могут приобретать сим-карты в России только при посещении офиса оператора связи. При этом они должны проходить идентификацию по биометрии. Ограничение количества сим-карт, доступных одному пользователю, также оказывает положительное влияние.

За 2024 год полицией было изъято порядка 2 тыс. SIM-банков и 2 млн SIM-карт, с помощью которых совершалась мошенническая деятельность. Со вступлением в силу нового законодательства Роскомнадзор заблокировал около 9,5 млн таких SIM-карт.

С целью сохранить трафик, мошенники начали массово приобретать и арендовать аккаунты в мессенджерах. Их целевой аудиторией являются дети и подростки, для которых выплачиваемое вознаграждение может показаться значительным.

Мошенники уверяют их, что сдача аккаунта в аренду — «серый» или даже легальный способ заработка. Они вовлекают молодежь через тематические каналы, чаты онлайн-игр, а также в сообществах, распространяющих информацию о популярных блогерах или мероприятиях.

Самому молодому участнику такой схемы было всего 10 лет. Он предоставил злоумышленникам в аренду свой аккаунт за 1,5 тыс. руб.

В киберполиции пояснили, что арендованные аккаунты используются для обмана людей, шантажа, вербовки участников запрещенных организаций и даже организации террористической деятельности.

В случаях, когда аккаунт был использован для уголовных преступлений, полиция начинает расследование с его формального владельца. Человек, сдавший его в аренду, рискует оказаться соучастником, а в зависимости от тяжести совершенного преступления ему может грозить реальное лишение свободы.

Киберполиция сейчас стремится донести до подростков и их родителей информацию о том, что передача личного аккаунта посторонним людям ведет к риску не только для репутации, но и свободы.